El Somozas, durante el partido ante el Racing Villalbés El Progreso

El Somozas viaja a Viveiro –12.00 horas, Cantarrana– en una prueba de fuego en la que los de Stili demostrarán si, tras once partidos, su juego está más maduro y “se fomos capaces de correxir erros que nos costaron moitos puntos”, señala el preparador Stili.

Enfrente una formación de A Mariña que actualmente ocupa la posición de colista pero que, como bien avisa el técnico cedeirés “vai ser un partido complicado. Contra equipos de perfil combinativo deu un rendemento moi bo”, señala recordando los triunfos de los viveirenses ante el Alondras y Montañeros –los únicos con los que cuenta– o la derrota por la mínima en la pasada jornada ante el Gran Peña. Una aspecto muy a tener en cuenta junto con la posibilidad de que Cantarrana se convierta prácticamente en una trampa debido a las fuertes lluvias caídas en los últimos días.

El Somozas se encuentra en un buen momento, especialmente en las últimas cuatro jornadas –dos victorias y otros tantos empates–, por lo que “buscamos manternos nesa liña”, conscientes asimismo de la dificultad que les entrañará su visita a tierras de A Mariña. “O equipo vai con moita determinación e convicción de facer un bo partido”, sentencia el técnico.