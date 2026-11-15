El Somozas prolonga su estado de felicidad ante el Estradense

Bruno Bellas, en un encuentro pasado, fue de los más destacados del partido Jorge Meis

El Somozas vuelve a sonreír por segunda semana consecutiva. El conjunto dirigido por Stili sumó un nuevo triunfo tras remontar frente a un Estradense que se fue desinflando con el paso de los minutos (3-1).

Con la alegría de haber vuelto a la senda de la victoria, se plantó el cuadro verdiblanco en su feudo. En casa y ante su gente, los de Stili confiaban en poder imponer su juego ante un equipo visitante que salió como un tiro. No dejó respirar a los locales y eso tuvo su premio, puesto que a los cinco minutos de comenzar el choque, Marcos Mella puso el 0-1 en el luminoso tras una acción de estrategia.

Nuevamente, sobrevolaron pensamientos negativos sobre el Manuel Candocia, pues esa historia ya la habían vivido mucho esta temporada, pero algo había cambiado. Y es que tras diez minutos malos, el equipo ajustó tanto en defensa como ataque y empezó a llegar con mucho más peligro ante un Estradense que seguía generando bastante. Aun así, ese ímpetu somocense tuvo su recompensa con el tanto de Ivi Guerrero.

Esa situación reforzó el trabajo y les dio energías renovadas para buscar el segundo tanto, que llegó nada más comenzar la segunda mitad tras una gran acción de Joel Tenreiro. Ahí, el cuadro visitante dio un paso al frente y recordó a ese equipo del inicio del encuentro. Sin embargo, se topó con un Mateo colosal que sacó hasta tres manos claras para conservar la ventaja de los suyos. Sus compañeros respondieron a esa gran actuación con el tercer gol, obra de Charly, tras aprovechar una contra.

Después llegaron más oportunidades, pero el Somozas no estuvo acertado. Aun así, no hubo que lamentarse, puesto que la victoria y los tres puntos se quedaron en el Manuel Candocia.