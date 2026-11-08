Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Somozas

El Somozas confía en cambiar de dinámica al ganar en Vilalba (1-2)

El cuadro verdiblanco fue superior al Racing Villalbés desde el principio, pero tuvo que remontar tras el descanso

Juan Quijano
Juan Quijano
08/11/2026 20:16
El Somozas, durante el partido ante el Racing Villalbés
Manu Núlez golpea la pelota ante el Racing Villalbés
El Progreso
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Que la victoria conseguida sobre el Racing Villalbés ayude a cambiar la dinámica de resultados en la que estaba metido es lo que el Somozas espera que suponga este triunfo. Los tres puntos sumados en el campo de A Magdalena llegaron tras un partido que no fue muy diferente a otros jugados anteriormente, pero en el que el cuadro verdiblanco tuvo que hacer uso de su fortaleza mental para llevárselos. De esta forma, el equipo de Ferrolterra sale de la zona de descenso en la que estaba y espera encaminarse a posiciones más tranquilas.

Empezó el partido el Somozas mandando de una manera casi insultante. Así, además de dominar sobre el terreno de juego –que se desarrolló casi siempre en el campo local–, el conjunto visitante coleccionó ocasiones claras –un par de disparos a los palos o un mano a mano con el portero local– que parecían anunciar que el gol visitante estaba cerca. Sin embargo, la primera llegada local a la portería contraria se convirtió en gol para volver a repetir una historia ya vivida.

Serenidad

En esta situación, que ya aconteció otras veces esta temporada, el cuadro verdiblanco se mantuvo firme y no se vino abajo. Sobre todo tras el descanso, porque en la segunda parte el grupo dirigido por Stili rayó a un nivel incluso superior al que había rendido en los primeros minutos del partido. Así que, manteniendo la calma, el conjunto visitante fue acumulando llegadas a la portería rival. Y a pesar de tener algunas ocasiones incluso más claras que las de los goles, encontró el acierto en dos acciones –la primera, un penalti; la segunda, una acción combinativa– que le permitieron dar la vuelta al marcador.

Ya en ventaja, el Somozas controló los instantes finales del partido para, de esta manera, llevarse el triunfo. Y, sobre todo, para darse cuenta de que es capaz de traducir su buen nivel en resultados positivos para dirigirse a latitudes más altas en la tabla clasificatoria.

RACING VILLALBÉS  1-2  SOMOZAS
Racing Villalbés: Álex Santomé; José Varela, Javi Varela (Sergio Otero, min. 72), Vérez, Chans, Martín (Marcos, min. 46), Brais Prieto (Javi Muiño, min. 80), Gael (Make, min. 80), Borja Míguez, Rodri (Raúl Melo, min. 72) y Lansade.
Somozas: Mateo; Ivi Guerrero, Asier, Dopico, Álex González; David Carballo (Lucas Camba, min. 67), Manu Núñez; Lucas Fanego (Aldán Naval, min. 67), Bruno Bellas, Iñaki Leonardo (Rubio, min. 88); y Charly.
Goles: 1-0, min. 17: Borja Míguez; 1-1, min. 51: Asier, de penalti; 1-2, min. 70: Aldán Naval.
Árbitro: González Rey, del colegio ourensano. Mostró amarillas a los locales Brais Prieto, Raúl Melo y Julio Lamsade y a los visitantes Manu Núñez y Aldán Naval. Expulsó por doble amonestación a Sergio Otero (min. 84), del Racing Villalbés.
Campo: A Magdalena.
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620