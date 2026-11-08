El Somozas confía en cambiar de dinámica al ganar en Vilalba (1-2)

Manu Núlez golpea la pelota ante el Racing Villalbés El Progreso

Que la victoria conseguida sobre el Racing Villalbés ayude a cambiar la dinámica de resultados en la que estaba metido es lo que el Somozas espera que suponga este triunfo. Los tres puntos sumados en el campo de A Magdalena llegaron tras un partido que no fue muy diferente a otros jugados anteriormente, pero en el que el cuadro verdiblanco tuvo que hacer uso de su fortaleza mental para llevárselos. De esta forma, el equipo de Ferrolterra sale de la zona de descenso en la que estaba y espera encaminarse a posiciones más tranquilas.

Empezó el partido el Somozas mandando de una manera casi insultante. Así, además de dominar sobre el terreno de juego –que se desarrolló casi siempre en el campo local–, el conjunto visitante coleccionó ocasiones claras –un par de disparos a los palos o un mano a mano con el portero local– que parecían anunciar que el gol visitante estaba cerca. Sin embargo, la primera llegada local a la portería contraria se convirtió en gol para volver a repetir una historia ya vivida.

Serenidad

En esta situación, que ya aconteció otras veces esta temporada, el cuadro verdiblanco se mantuvo firme y no se vino abajo. Sobre todo tras el descanso, porque en la segunda parte el grupo dirigido por Stili rayó a un nivel incluso superior al que había rendido en los primeros minutos del partido. Así que, manteniendo la calma, el conjunto visitante fue acumulando llegadas a la portería rival. Y a pesar de tener algunas ocasiones incluso más claras que las de los goles, encontró el acierto en dos acciones –la primera, un penalti; la segunda, una acción combinativa– que le permitieron dar la vuelta al marcador.

Ya en ventaja, el Somozas controló los instantes finales del partido para, de esta manera, llevarse el triunfo. Y, sobre todo, para darse cuenta de que es capaz de traducir su buen nivel en resultados positivos para dirigirse a latitudes más altas en la tabla clasificatoria.