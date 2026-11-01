El Somozas arranca un punto ante el líder
Los de Stili empataron con un gol de Iñaki Leonardo y tuvieron ocasiones para sentenciar
El Somozas se convirtió el domingo en uno de esos pocos equipos capaces de quitarle puntos al líder Boiro. En el partido disputado en el Manuel Candocia, el tanto de Iñaki Leonardo le permitió sumar un punto más en un duelo en el que esta cifra bien pudo ser de tres.
“Calquera dos dous puido levar o partido”, señala el técnico Stili. Un punto ante el líder en un duelo en el que “tras o gol, tivemos varias accións para sentenciar, pero creo que a situación a nivel resultados fai que quizás nos precipitemos”, añadía. Un empate en el que los somocenses consiguieron, en muchos momentos, empequeñecer al Boiro, si bien el ansia por marcar y ganar jugó en contra de los verdiblancos,
Ficha técnica
UD Somozas: Mateo Suárez, Santalla, Alejandro González, Iñaki Leonardo, Manuel Núñez, Charly, Bellas (Tenreiro, min. 77), Camba (Mariña, min. 57), Dopico (Carballo, min. 57), Fanego (Naval, min. 77) e Iván Guerreiro.
Boiro: Borja Rey, Yosi Montoto, Kike Vidal (Mateo Lago, min. 85), Iago Martínez, Aarón, Mario Romero, Enjamio, Landeira (Pablo Ozores, min. 85), Juanma (Bruno Campos, min. 79), Prol (Óscar González, min. 65) y Juan Cambón (Peque, min. 65).
Goles: 1-0, min.21: Juan Manuel Blanco; 1-1, min. 47: Leonardo.