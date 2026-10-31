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Diario de Ferrol

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Somozas

El Somozas busca el premio a su trabajo ante un sólido líder Boiro

El técnico confía en su equipo para aumentar su cuenta de victorias en casa

Redacción Ferrol
31/10/2026 13:52
fútbol entre el Somozas y el Atlético Coruña Montañeros
Los verdiblancos cuentan con un triunfo y cuatro empates en su casillero
Jorge Meis
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El Somozas no está encontrando el premio en forma de puntos de un juego que, como bien apunta su técnico Stili “hai un dominio claro. Os xogadores están a un nivel alto, está todo moi fluido. O que detectamos é que quizás en situacións de área faltanos un pouco de fortaleza”. 

Un triunfo y cuatro empates que hacen que los verdiblancos se encuentren al borde de las plazas de peligro. Una situación que no inquieta a los locales ya que el técnico se muestra seguro de que “temos que seguir nesta idea porque sería un erro cambiar. Temos un equipo con moito talento, moita calidade, que é capaz de dominar al calquer rival”, apunta Stili.

Los detalles, el balón parado y esa falta de finalización son ahora las piedras en el camino somocense, así como rivales que endurecen sus planteamientos defensivos frente a los de Stili. El equipo local recibe ahora a un líder Boiro -17.00 horas, Manuel Candocia- “moi seguro, sólido” y al que las cosas le están saliendo desde el principio. El Somozas, positivo y mejorando, busca ese esperado premio del triunfo que sabría mejor ante el líder.

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