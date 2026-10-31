El Somozas busca el premio a su trabajo ante un sólido líder Boiro

Los verdiblancos cuentan con un triunfo y cuatro empates en su casillero Jorge Meis

El Somozas no está encontrando el premio en forma de puntos de un juego que, como bien apunta su técnico Stili “hai un dominio claro. Os xogadores están a un nivel alto, está todo moi fluido. O que detectamos é que quizás en situacións de área faltanos un pouco de fortaleza”.

Un triunfo y cuatro empates que hacen que los verdiblancos se encuentren al borde de las plazas de peligro. Una situación que no inquieta a los locales ya que el técnico se muestra seguro de que “temos que seguir nesta idea porque sería un erro cambiar. Temos un equipo con moito talento, moita calidade, que é capaz de dominar al calquer rival”, apunta Stili.

Los detalles, el balón parado y esa falta de finalización son ahora las piedras en el camino somocense, así como rivales que endurecen sus planteamientos defensivos frente a los de Stili. El equipo local recibe ahora a un líder Boiro -17.00 horas, Manuel Candocia- “moi seguro, sólido” y al que las cosas le están saliendo desde el principio. El Somozas, positivo y mejorando, busca ese esperado premio del triunfo que sabría mejor ante el líder.