Al Somozas le falla la puntería para rescatar algún punto

Ivi Guerrero trata de llevarse la pelota ante un jugador del Atlético Coruña Montañeros Jorge Meis

No tiene el santo de cara el Somozas en este tramo inicial del campeonato. Al contrario, todo lo que le puede salir mal, le sale mal. Y, por contra, le cuesta materializar lo que está de mano. Todo ello combinado se tradujo en derrota ante un Atlético Coruña Montañeros que sacó máximo partido a sus ocasiones para llevarse los tres puntos del Candocia.

Aún se estaban situando los dos equipos sobre el terreno de juego cuando el cuadro coruñés aprovechó su primera aproximación sobre la portería rival –una falta lateral– para adelantarse gracias al tanto marcado por Pape Gaye. Fue el reflejo de los nervios que atenazaban al equipo somocense ante un rival preparado para sacar rédito de la más mínima imprecisión de si rival.

Con el paso de los minutos, el Somozas se fue asentado sobre el terreno de juego para empezar a llegar más, y con más claridad, sobre la portería contraria. De hecho, Lucas Fanego, Charly o Iñaki Leonardo fueron los protagonistas de acciones a las que les faltó acierto en la resolución para llegar a buen término. Y enfrente, en una acción casi calcada a la del primer gol, el equipo visitante volvió a aprovecharse de la endeblez del rival a la hora de defender para ampliar su renta gracias al tanto marcado por Jorge Tomé.

Con el objetivo de recuperar opciones de puntuar lo antes posible, la escuadra local salió dispuesta a hacer valer su juego combinativo ante un rival que ya avisó de lo que era capaz en la primera acción a balón parado de la que dispuso. Al menos, con el paso de los minutos el Somozas fue hundiendo más a su rival para demostrar una superioridad que trató de acentuar a través de los cambios que realizó... a costa de dejar más espacios.

El gol con el que Charly redujo distancias en el marcador abrió una ventana a la esperanza para la escuadra local que, a partir de ahí, embotelló en su área el Atlético Coruña Montañeros. Y la formación local lo intentó de todas las maneras (por alto, por bajo, en jugadas combinativas y en acciones a balón parado). Incluso llegó a marcar, aunque el tanto fue anulado por un fuera de juego milimétrico de Lucas Camba, pero no lo logró y los tres puntos volaron.