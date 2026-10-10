El Somozas suma su tercer empate en un entretenido duelo ante el Arteixo (2-2)

Álex Ramos encima al somocense Charly durante el partido disputado esta tarde en Ponte dos Brozos Jesús Figueroa

Arteixo y Somozas suman seis puntos tras seis jornadas después de empatar (2-2) en un partido especialmente bonito en su arranque. El festival de ocasiones del ‘primer cuarto’ dejó cuatro goles y, tras ello, el partido ganó en orden. Ambos tuvieron opciones de hacer el tercero, pero faltó acierto para desequilibrar la balanza. Buen punto para los locales en su objetivo de lograr la permanencia, mientas que los de Stili siguen sin arrancar del todo, que tienen la tarea de terminar de unir las buenas individualidades que poseen.

Fue una de esas veces en las que la primera ocasión del partido acaba en gol. Tras una acción de córner, Quico tuvo fe para ir a buscar un balón que parecía que se perdía por línea de fondo, entregó para Álex Ramos y el ex del Bergantiños sacó un centro medido que remató Antonio López. El tanto dio paso a 20 minutos de locura en los que siempre tuvo más empuje el equipo que acababa de encajar.

El Somozas se lanzó a por el empate y lo encontró a la segunda, con Iñaki Leonardo, capaz de desbordar a Pablo Ramos por banda y de clavar en la escuadra su zapatazo desde fuera del área. Frank volvió a adelantar a los suyos en el 23, con la participación de Álex y Pablo Ramos, mientras que los verdiblancos aprovecharon el despiste eufórico para que Charly hiciese el empate.

Un encuentro resuelto muy pronto, si bien tanto en el resto de la primera parte como en la segunda, ambas formaciones tuvieron ocasiones para más, pero ya sin esta mágica fortuna vista en poco más de diez minutos.