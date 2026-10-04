Remontada del Somozas para conseguir su primera victoria

Once titular del Somozas en un partido Jorge Meis

A la quinta estrenó el Somozas su cuenta de victorias en el campeonato liguero. Y lo hizo, tras no haber sido capaz de ganar a ninguno de cuatro recién ascendidos a los que se había enfrentando, contra un rival que viene de descender de Segunda RFEF y que se postula como uno de los favoritos a lograr el título del grupo 1. De hecho, el mal arranque liguero protagonizado llevó al cuadro verdiblanco a plantear un encuentro diferente a lo que en él es habitual, con menos control de la posesión de pelota, algo que permitió a la Sarriana llegar con asiduidad a la portería local y adelantarse en el marcador.

Así que, en vista de que las cosas no le estaban saliendo como quería, el Somozas cambió tras el descanso su manera de proceder y de ubicarse en el terreno de juego, lo que dejó a la escuadra lucense casi inédita en la segunda parte del choque. Así fueron llegando las ocasiones para la escuadra de Ferrolterra y los goles, que acabaron dando forma a una remontada de mérito que el Somozas espera ampliar.