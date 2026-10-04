Remontada del Somozas para conseguir su primera victoria
La Sarriana se adelantó en el período inicial, pero la reacción del cuadro local tras el descanso lo llevó a sumar los puntos
A la quinta estrenó el Somozas su cuenta de victorias en el campeonato liguero. Y lo hizo, tras no haber sido capaz de ganar a ninguno de cuatro recién ascendidos a los que se había enfrentando, contra un rival que viene de descender de Segunda RFEF y que se postula como uno de los favoritos a lograr el título del grupo 1. De hecho, el mal arranque liguero protagonizado llevó al cuadro verdiblanco a plantear un encuentro diferente a lo que en él es habitual, con menos control de la posesión de pelota, algo que permitió a la Sarriana llegar con asiduidad a la portería local y adelantarse en el marcador.
Así que, en vista de que las cosas no le estaban saliendo como quería, el Somozas cambió tras el descanso su manera de proceder y de ubicarse en el terreno de juego, lo que dejó a la escuadra lucense casi inédita en la segunda parte del choque. Así fueron llegando las ocasiones para la escuadra de Ferrolterra y los goles, que acabaron dando forma a una remontada de mérito que el Somozas espera ampliar.
|SOMOZAS 2-1 SARRIANA
|Somozas: Jan Danés; Iván, Dopico, Manu Mariña (Bruno Bellas, min. 46), Iñaki Leonardo; Joel López, Manu Núñez; Aldán Naval (Álex González, min. 70), Lucas Fanego (Asier, min. 89), Lucas Camba (David Carballo, min. 46); y Charly.
|Sarriana: Pirot; Freire, Hugo Díaz, Parga, Álex Cabarcos; Keko (Iago, min. 84), Jacobo (Aimar, min. 59); Osián (Uriarte, min. 59), Andoni (Redondo, min. 71), Álex Pérez (Sané, min. 71); Adrián.
|Goles: 0-1, min. 26: Adrián; 1-1, min. 61: Charly; 2-1, min. 86: Lucas Fanego.
|Árbitro: García Iglesias, del colegio santiagués. Mostró tarjetas amarillas a los locales Manu Núlez y Charly y a los visitantes Parga, Sané y Jacobo.
|Campo: Alcalde Manuel Candocia. 300 espectadores.