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Somozas

Asier Santalla rescata un punto para el Somozas (1-1)

El equipo de Stili continúa sin carburar en este inicio de liga

Redacción Ferrol
20/09/2026 21:41
Imagen de un partido del Somozas
Imagen de un partido del Somozas
Jorge Meis
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Un gol en los últimos instantes del partido de Asier Santalla permite al Somozas rescatar un punto frente a un Pontevedra “B” que se había adelantado en el marcador por medio de Oute (1-1). 

Después de dos jornadas en la que no le estaban saliendo las cosas al equipo de Stili, los verdiblancos trataron de mandar en los primeros compases, ante un conjunto pontevedrés que no le iba a poner las cosas fáciles. Así, durante gran parte de la primera mitad, el Somozas era el que dominaba y disponía de varias ocasiones, pero no tuvieron la puntería necesaria para conseguir ese tanto que liberase toda la tensión acumulada.

 Sin embargo, no llegó y el duelo se fue al descanso con empate en el luminoso. En la segunda parte, ambos técnicos trataron de cambiar el ritmo del partido por medio de las sustituciones, pero no funcionó. O eso pareció hasta que a falta de media hora para el final, Iago Fernández Outeiriño adelantó al Pontevedra "B". En ese momento, el Somozas redobló sus esfuerzos para conseguir darle la vuelta al choque, pero el balón no quería entrar. No fue hasta el minuto noventa cuando Asier Santalla perforó la meta rival y salvó un punto. 

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