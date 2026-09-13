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Somozas

El Somozas cae ante el Lalín tras luchar contra las adversidades

El cuadro verdiblanco jugó más de media hora de partido en inferioridad numérica

Redacción Ferrol
13/09/2026 21:44
fútbol entre el Somozas y el Portonovo
El Somozas aún no sabe lo que es ganar esta temporada
Jorge Meis
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Sigue sin ganar el Somozas, que saldó con derrota su partido de la segunda jornada del campeonato liguero de Tercera Federación, de nuevo ante un recién ascendido a la categoría. La falta de acierto en las ocasiones que generó y, sobre todo, el hecho de jugar en inferioridad numérica durante muchos minutos de la segunda parte se combinaron para llevar al cuadro verdiblanco a la derrota ante el Lalín.

A pesar de que la escuadra de Ferrolterra ejerció el control del partido a través de la posesión de la pelota, su rival encontró premio a su estrategia –la de esperar un error ajeno para intentar crear peligro a través de las transiciones– mediado el período inicial. Fue gracias a una acción individual de Manu Vilariño que convirtió el tanto que acabaría dándole los puntos a su escuadra.

Las cosas se le complicaron más al Somozas tras el descanso con la expulsión de Manu Núñez. Pero, a pesar de que siguió llegando a la portería contraria, la escuadra de As Somozas no fue capaz de empatar.

LALÍN  1-0  SOMOZAS
Lalín: Dani; Iván, Santi Prado, Josema (Xabi, min. 55), Óscar López; Brais Vidal, Manza (Galego, min. 55), Carletto; Padín (Bernárdez, min. 84), Eloy (Lois, min. 84) y Vilariño (Alvarellos, min. 75).
Somozas: Adri; Ivi Guerrero, Dopico, Joel López, Álex González (Juanma Justo, min. 83); Manu Núñez, Bruno Bellas (Darek Berretta, min. 46); Aldán Naval, David Carballo (Manu Mariña, min. 73), Iñaki Leonardo (Lucas Camba, min. 46); y Charly.
Gol: 1-0, min. 32: Vilariño.
Árbitro: Rodríguez Delgado, del colegio coruñés. Expulsó al visitante Manu Núñez (min.58).
Incidencias: Manuel Ángel Cortizo. 400 espectadores
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