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Somozas

Otro recién ascendido para un Somozas que ahora visita el campo Manuel Anxo Cortizo

Los de Stili esperan abrir su cuenta ganadora y goleadora ante el Lalín

Redacción Ferrol
12/09/2026 20:16
fútbol entre el Somozas y el Portonovo
Stili, durante el duelo ante el Portonovo
Jorge Meis
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El Somozas va de recién ascendido a recién ascendido en este inicio liguero de Tercera RFEF. El conjunto de Stili visita a un Lalín –18.00 horas, Manuel Anxo Cortizo– que ya venció en su regreso a la categoría y que espera mantener su etiqueta de equipo revelación. 

En un arranque liguero con “incertidumbre”, como señala el técnico cedeirés, el Somozas busca ese duelo para dominar y para marcar –el choque ante el Portonovo finalizó en empate sin goles–. “É complicado, é un rival con moita historia que volve con toda a ilusión do mundo”, añade el entrenador.

Y todo ello comandado por Iván Carril, director de un grupo con otros grandes nombres y que llegan con mucha ambición. Mientras, el Somozas, llamado a estar de nuevo en la parte alta “temos que seguir crecendo e sacar algo positivo de este partido”, añadía Stili.

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