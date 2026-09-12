Otro recién ascendido para un Somozas que ahora visita el campo Manuel Anxo Cortizo

Stili, durante el duelo ante el Portonovo Jorge Meis

El Somozas va de recién ascendido a recién ascendido en este inicio liguero de Tercera RFEF. El conjunto de Stili visita a un Lalín –18.00 horas, Manuel Anxo Cortizo– que ya venció en su regreso a la categoría y que espera mantener su etiqueta de equipo revelación.

En un arranque liguero con “incertidumbre”, como señala el técnico cedeirés, el Somozas busca ese duelo para dominar y para marcar –el choque ante el Portonovo finalizó en empate sin goles–. “É complicado, é un rival con moita historia que volve con toda a ilusión do mundo”, añade el entrenador.

Y todo ello comandado por Iván Carril, director de un grupo con otros grandes nombres y que llegan con mucha ambición. Mientras, el Somozas, llamado a estar de nuevo en la parte alta “temos que seguir crecendo e sacar algo positivo de este partido”, añadía Stili.