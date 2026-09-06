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Somozas

El Somozas suma un escaso punto ante el Portonovo (0-0)

A los verdiblancos, a pesar de contar con numerosas ocasiones, "faltounos precisión" señaló el entrenador Stili

Redacción Ferrol
06/09/2026 22:02
Carballo, durante el primer duelo liguero
Carballo, durante el primer duelo liguero
Jorge meis
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El estreno del Somozas en competición se saldó con un reparto de puntos a pesar de la insistencia de los dirigidos un año más por Stili. Debutando en casa, en el Manuel Candocia, delante de su afición el encuentro ante el Portonovo terminó en un empate sin goles del que, además de ese primer punto de la temporada, sirvió para ver las cosas a mantener y a mejorar por parte de los verdiblancos. 

El grupo local mantuvo su línea de pretemporada, si bien en esta ocasión lo que le faltó a los jugadores locales fue acierto. Y tuvieron ocasiones para abrir el marcador, sobre todo en la primera parte con “situacións moi claras, polas dúas bandas, pero faltou precisión, tamén por acerto do porteiro”, señalaba Stili al término de este encuentro.

El preparador señaló asimismo la dificultad que entrañaba el hecho de comenzar contra un recién ascendido como el Portonovo ya que “sempre é difícil. De feito gañaron todos, menos o Portonovo”. Un partido del que, además de ese punto, el grupo verbiblanco se lleva el aprendizaje de seguir en esta línea pero “con máis acerto”. 

Ficha técnica

Somozas: Adri; Iván Guerrero, Dopico, Joel López, Álex González; David Carballo (Álex Rubio, min. 61), Bruno Bellas; Aldán Naval, (Rubo, min. 61 (Lucas Berretta, min. 91)); Iñaki Leonardo, Lucas Fanego (Joel Tenreiro, min. 61); y Charly. 

Portonovo: Diego Dadín; Juan, Pedro, Cantero, Lago; Jesús; Iker Escudero (Pablo Lede, min. 79), Charly (Pedro Rey, min. 61, Caride (Bruno, min. 70), Yoel (Varela, min. 79); y Schneider (Tymofii, min. 70).

Árbitros: Beatriz Cuesta Arribas, del colegio coruñés, asistida por Diego Cedeira Méndez y Manuel García Fente. Mostró tarjetas amarillas a los locales Charly y Aldán Naval y a los visitantes Yoel, Jesús y Juan.

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