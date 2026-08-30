La intensidad del Bergantiños llevó al Somozas a su primera revés de la pretemporada

El cuadro somocense, durante un partido de pretemporada Jorge Meis

El último partido de la pretemporada le trajo al Somozas su única derrota de la pretemporada, la que sufrió ante el Bergantiños (0-1) en el partido jugado en el Alcalde Manuel Candocia. Un tanto marcado por Álex Pachón antes de llegar al ecuador de la primera parte en un encuentro que le sirvió al cuadro verdiblanco para saber lo que se puede encontrar en el campeonato liguero. Mientras la escuadra de Carballo, que va a jugar una categoría por encima, también utilizó el choque como ensayo general para el torneo de la regularidad que empieza la semana que viene.

La intensidad defensiva de la escuadra de Carballo evitó que el Somozas pudiese concretar sus acciones en ocasiones de gol. Por contra, el Bergantiños aprovechó una de sus acciones para adelantarse en el marcador. En la segunda parte, la escuadra local mejoró algo sus prestaciones y generó situaciones más claras como para lograr el empate. Sin embargo, el cuadro visitante aguantó y se llevó el triunfo en el último partido antes de que ambos empiecen sus respectivos torneos regulares.