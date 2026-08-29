Último test de puesta a punto para el Somozas frente al Bergantiños

Charly, uno de los nuevos fichajes del Somozas Jorge Meis

La puesta a punto para el campeonato de Tercera Federación finaliza para el Somozas con el partido que lo enfrenta al Bergantiños este domingo por la tarde–19.00 horas, Alcalde Manuel Candocia–.

El cuadro verdiblanco, que no ha perdido ninguno de los seis partidos que ha jugado en pretemporada –pese a enfrentarse a adversarios de categoría superior como el Racing–, espera confirmar las buenas sensaciones que está dando ante un rival que estará un nivel por encima.

Será el segundo amistoso que el equipo somocense juegue esta semana tras el disputado ante el Galicia de Mugardos. Y, aunque no tendrá su plantilla al completo –Álex González, Joel Tenreiro o Rubo estuvieron ayer con el Racing–, la formación que dirige Stili quiere seguir perfilando su puesta a punto para un campeonato liguero en el que confía en estar entre los mejores de la clasificación y superar lo hecho la pasada campaña, en la que estuvo a punto de meterse en los playoffs.