El Somozas empata ante un San Tirso muy combativo (1-1)

Charly, en una imagen de archivo, fue el autor del tanto del Somozas Jorge Meis

El Somozas continúa afinando su puesta a punto para el comienzo de la Tercera Federación. En esta ocasión, el conjunto entrenado por Stili se midió contra un San Tirso que realizó un papel muy serio y supo contener las embestidas de locales (1-1).

Este cuarto encuentro de pretemporada para el cuadro somocense se disputó en el campo de césped artificial situado al lado del Manuel Candocia, algo que no le benefició especialmente por su forma de jugar, mientras que al equipo entrenado por Fabio, que suele jugar más directo, le vino mejor. Con todo, el Somozas tuvo el dominio tanto del balón como de la situación del partido, haciendo valer esa categoría que tienen de diferencia. Sin embargo, en una jugada aislada, Denis robó un balón y disparó desde el centro del campo. Su lanzamiento sorprendió a todos y acabó colándose en la portería.

Lejos de venirse abajo, la escuadra local reaccionó de la mejor manera, pues apenas pasó un minuto cuando Charly puso la igualada en el marcador. A partir de ese momento, los de Stili lo intentaron hasta el final, pero no lograron marcar. Aun así, el técnico cedeirés se mostró muy contento con sus futbolista, ya que además de contar todos con muchos minutos, no hubo que lamentar ninguna lesión.

Ahora, el Somozas descansará hasta el lunes. Será ese día en el que empiece su cuarta semana de pretemporada para continuar con su puesta a punto para un inicio de liga que se aproxima a toda velocidad. Antes, disputará tres amistosos más frente a Racing de Ferrol, Galicia Mugardos y Deportivo juvenil.