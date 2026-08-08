El derbi entre Somozas y O Val cae para los verdiblancos por 0-3

El encuentro entre ambas formaciones se dirimió en Sinde Jorge Meis

El Somozas continúa con su preparación y en el que fue su segundo encuentro de esta pretemporada los de Stili encadenaron un nuevo triunfo. En esta ocasión los verdiblancos fueron protagonistas junto con O Val de un derbi comarcal en el que la formación visitante se llevó el triunfo en el terreno de juego de Sinde (0-3).

Si bien, los goles se hicieron esperar en el campo naronés, ya que durante la primera parte el marcador no se movió para que ambas escuadras se marchasen a los vestuarios con el 0-0 inicial. Fue en la segunda, concretamente, rondando el minuto 70 cuando un contraataque del Somozas lo finalizó Iñaki con el 1-0 tras un disparo al borde del área.

A pesar de los intentos de los de Álvaro Segura por igualar de nuevo la contienda, fue el grupo visitante el que aumentó la renta, con una volea de Berretta. Sería el primero de su cuenta, ya que este mismo jugador protagonizó el 3-0, al aprovechar el rechace de un penalti que Thiago no pudo anotar, pero que igualmente terminó en gol. El siguiente duelo de los somocenses será el miércoles 12, el día del eclipse, por lo que entidad y Racing juvenil han cambiado su hora, pasando a las cinco en el Manuel Candocia.