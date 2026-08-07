Somozas y O Val siguen con su puesta a punto

Imagen de uno de los entrenamientos del Somozas Emilio Cortizas

El Somozas quiere seguir con su puesta a punto en una pretemporada en la que la carga de trabajo y de partidos será muy alta. En concreto, el conjunto somocense, que lleva menos de dos semanas entrenando, va a afrontar su segundo partido amistoso ante O Val con motivo del Trofeo Festas O Val (19.00 horas, en Sinde).

Esta segunda prueba será más exigente que la vivida el pasado miércoles ante el Ural juvenil, al que venció por 4-1 en un enfrentamiento en el que se vieron muchas cosas positivas y también varias cosas en las que mejorar. Ahora, Stili espera continuar con esa buena línea iniciada en el Manuel Candocia y que las nuevas incorporaciones se sigan acoplando al modelo de juego que quiere implementar. Con todo, no lo tendrá fácil para llevarse la victoria de Sinde porque, aunque haya diferencia de categorías, O Val viene de disputar la semifinal de la Copa Deputación da Coruña y de realizar un gran papel.

Los de Álvaro Segura, que no empezaron muy bien el encuentro, fueron adaptándose con el paso del tiempo y dispusieron de varias oportunidades aunque les faltó mordiente. Aun así, el técnico del Somozas no se fía y no quiere que los suyos cometan ningún error defensivo, especialmente en la salida de balón, pues su rival tiene mucha velocidad arriba.

Este encuentro, sin duda, será una buena prueba para ambas escuadras y que les va a hacer crecer mucho a estas alturas de la pretemporada. Después de este choque, el cuadro somocense se tomará un día de descanso antes continuar con su puesta a punto para este nuevo curso.