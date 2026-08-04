Somozas y Mugardos desvelan sus duelos amistosos

El Somozas durante su primer entrenamiento de la pretemporada Emilio Cortizas

Tras una semana de intensos entrenamientos, tanto el Somozas, que milita en Tercera Federación, como el Galicia de Mugardos, que juega en Preferente, desvelaron sus respectivos calendarios de partidos amistosos que disputarán esta pretemporada antes de comenzar sus ligas el primer fin de semana de septiembre.

En cuanto al conjunto somocense, comenzará su puesta a punto este miércoles, a las 19.00 horas, en el Manuel Candocia recibiendo al Ural juvenil. Posteriormente, este sábado, visitará a O Val para seguir su preparación. Este encuentro será un test más exigente, pues el conjunto valexo llega bastante rodado tras la disputa de la Copa Deputación da Coruña. Después de unos días sin actividad, los choques volverán el 12 de agosto. Ese día se enfrentarán al Racing de Ferrol juvenil en el Candocia, mientras que dos días después irá al Misael Prieto para medirse al Meirás. Los últimos tres partidos que disputará el Somozas serán contra el Racing de Ferrol (el 22 de agosto a las 19.00 horas en el Bernardino Breijo al Mugardos (26 de agosto) y al Deportivo de A Coruña juvenil (30 de agosto, a las 19.00 horas).

Mientras tanto, respecto al Galicia de Mugardos, a mayores de ese encuentro con el cuadro somocense, empezará su andadura este sábado frente al Ural juvenil en A Pedreira. El martes 1 visitará al Perlío, mientras que el domingo 16 se enfrentará al Racing juvenil. Dos días después, el San Sadurniño será su oponente. A continuación, disputará el Trofeo Industriales ante el Silva, antes de cerrar su pretemporada el 26 frente al Somozas y el 29 contra O Val.