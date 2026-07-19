Mateo Suárez, talento coruñés para reforzar la portería del Somozas

Mateo Suárez, durante su etapa en Lugo juvenil Club Deportivo Lugo

La Unión Deportiva Somozas continúa puliendo la plantilla con la que va a competir nuevamente en Tercera Federación. En esta ocasión, el conjunto verdiblanco anunció la incorporación de Mateo Suárez, un portero que llega para reforzar esta posición.

El meta coruñés se formó en la cantera del Deportivo de A Coruña, en la que tuvo un papel muy destacado, antes de recalar en el Ural Español, entidad con la que jugó en División de Honor. Tras pasar por esos equipos, atrajo al filial del Lugo, que lo reclutó en su último año como juvenil. Con la escuadra lucense, Suárez acabó su etapa juvenil y disputó varios partidos con el segundo equipo. En concreto, cosechó once titularidades y 990 minutos en los que dejó patente su calidad, algo que llamó la atención de Stili, que lo reclutó para el nuevo proyecto.

El herculino competirá por el puesto con Jan Danés, que también tendrá ficha con el Racing de Ferrol, con quien está realizando la pretemporada. Ambos darán un salto de calidad al Somozas. De igual manera, no se descartan más fichajes para el conjunto somocense, ya que pretenden armar una plantilla muy competitiva y amplia que le permita jugar el playoff de ascenso a Segunda Federación, algo de lo que se quedó muy cerca esta temporada.