El Somozas da un salto de calidad con el fichaje de Charly

Charly, durante su etapa en el Bergantiños EC

La incorporación de Carlos López, Charly, está destinada a dar un salto de calidad al Somozas de cara a esta temporada en el grupo 1 de Tercera Federación. El jugador aresano, de 30 años, se unirá al cuadro verdiblanco tras una amplia trayectoria en la que jugó en categorías como Segunda B o Segunda RFEF, en la que demostró tener un gran nivel.

En la pasada temporada, Charly jugó en las filas del Compostela, con el que consiguió el ascenso a Segunda RFEF. Después de completar su formación en el Racing –con el que llegó a jugar la fase de ascenso a Segunda en la que el cuadro verde se enfrentó al Cádiz–, Charly pasó por otros destinos, sobre todo de Galicia (Galicia de Mugardos, As Pontes, Cerceda, Bergantiños, Pontevedra o el ya mencionado Compostela), pero también de fuera (caso del Zamora).

Su polivalencia y olfato goleador –casi doscientos tantos entre todos los equipos en los que ha estado– están llamados a convertirlo en un futbolista diferencial en la categoría en la que va a estar este curso a las órdenes de Stili.