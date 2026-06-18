Juan Cambón y Kike Vidal no seguirán en el Somozas y se machan al Boiro

Juan Cambón fue el máximo goleador del Somozas esta temporada JORGE MEIS

Ni su principal goleador de la temporada, Juan Cambón, ni uno de sus principales baluartes defensivos, Kike Vidal, seguirán en el Somozas la próxima campaña. El delantero coruñés, que marcó once goles –tres de ellos de penalti– para ser el décimo máximo realizador de la competición, y el central boirense, con más de mil minutos repartidos en los 17 partidos que disputó –a pesar de las lesiones, sobre todo la de rodilla que le hizo perder el tramo final de la liga regular– jugarán el curso que viene en las filas del Boiro.

En cambio, el cuadro verdiblanco ha cerrado un par de renovaciones más para seguir dándolo forma a su próxima plantilla. Se trata del lateral derecho Ivi Guerrero, que disputó más de dos mil minutos en los 28 encuentros en los que estuvo, y el central Iván Dopico, que intervino en 25 partidos para totalizar casi dos mil minutos de competición. De esta manera, ya son siete los jugadores que el técnico Stili tendrá a sus órdenes para hacer frente a una temporada en la que esperar mejorar lo que ha realizado en la presente.