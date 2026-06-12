El Somozas empieza a dar forma a su plantilla con cinco renovaciones

El Somozas espera mejorar lo hecho esta temporada Daniel Alexandre

Con cinco renovaciones y una salida comienza el Somozas a dar forma a la plantilla con la que va a competir la temporada que viene en el grupo 1 de Tercera Federación. Así que la escuadra que volverá a dirigir Stili va componiéndose de cara a competir en una categoría en la que aspira a mejorar lo logrado la pasada campaña, en la que se quedó a un paso de clasificarse para los playoffs de ascenso a Segunda RFEF.

Cuatro de las cinco continuidades aseguradas afectan a la parte de atrás. Se trata del portero Adrián Suárez, el lateral derecho Asier y los centrales Joel López y Manu Mariña, que salvo en los períodos en los que estuvieron lesionados, tuvieron una participación importante dentro de la escuadra de As Somozas. Además, la otra renovación sellada es la de Bruno Bellas, pieza clave en el centro del campo para el funcionamiento del equipo.

Mientras, la salida es la de Óscar Varela, que deja la entidad después de una temporada en la que fue uno de los activos más importantes en el centro del campo a lo largo de la presente campaña.