Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Somozas

El Somozas empieza a dar forma a su plantilla con cinco renovaciones

El cuadro verdiblanco, a cambio, solo ha confirmado una salida de su grupo

Redacción
12/06/2026 22:33
As Somozas fútbol Somozas contra Boiro
El Somozas espera mejorar lo hecho esta temporada
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Con cinco renovaciones y una salida comienza el Somozas a dar forma a la plantilla con la que va a competir la temporada que viene en el grupo 1 de Tercera Federación. Así que la escuadra que volverá a dirigir Stili va componiéndose de cara a competir en una categoría en la que aspira a mejorar lo logrado la pasada campaña, en la que se quedó a un paso de clasificarse para los playoffs de ascenso a Segunda RFEF.

Cuatro de las cinco continuidades aseguradas afectan a la parte de atrás. Se trata del portero Adrián Suárez, el lateral derecho Asier y los centrales Joel López y Manu Mariña, que salvo en los períodos en los que estuvieron lesionados, tuvieron una participación importante dentro de la escuadra de As Somozas. Además, la otra renovación sellada es la de Bruno Bellas, pieza clave en el centro del campo para el funcionamiento del equipo.

Mientras, la salida es la de Óscar Varela, que deja la entidad después de una temporada en la que fue uno de los activos más importantes en el centro del campo a lo largo de la presente campaña.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620