Stili, entrenador del Somozas: “Lo vivido este curso nos lleva a un estatus superior”
El preparador cedeirés analiza lo vivido esta temporada pese a no llegar a los playoffs
A pesar de no haberse clasificado para los playoffs de ascenso a Segunda RFEF, el Somozas termina la temporada con la satisfacción del buen trabajo realizado. Así lo cree su entrenador, Antonio López, Stili (Cedeira, 1969), que hace un repaso a todo lo vivido.
¿Cómo valora lo que ha sido la presente temporada?
Por un lado, tenemos la satisfacción de que la plantilla compró el discurso del cuerpo técnico de ser un equipo con valores a nivel de comportamiento, disciplina y ambición deportiva y dieron forma a un grupo extraordinario. A nivel deportivo fuimos uno de los equipos que mejor fútbol practicó, más estable en cuanto a organización defensiva... y a partir de ahí aparecen las sensaciones negativas que hacen que no llegásemos a unos playoffs que merecíamos.
¿Por qué no se logró la clasificación para esos playoffs?
Hay tres factores. El primero, que a nivel de rendimiento-resultado, el equipo mereció más, aunque hubo una parte del campeonato en la que todo lo que hacíamos en el campo nos costaba manifestarlo a nivel ofensivo. El segundo, que en momentos puntuales, en partidos que teníamos encarrilada la victoria, no tuvimos suerte con penaltis injustos en contra en instantes clave. Y el tercero, la plaga de lesiones, sobre todo en el partido ante el Arosa, en el que perdimos a cuatro jugadores, que nos condicionó para los últimos meses por ser ya una plantilla corta. Hicimos frente el tramo más importante con doce futbolistas y, aun así, llegamos a la última jornada con vida... pero nos faltó gasolina. De cara a la temporada que viene, eso va a hacer que el equipo parta desde un estatus superior al que estaba hasta ahora.
¿Había vivido antes algún curso con tantos percances?
No. Tanto Fran Beade (el preparador físico) como yo llevamos muchos años en el fútbol... y esta campaña fue así ya desde pretemporada. Es difícil de encajar cuando te toca, pero el equipo asumió el reto que tenía por delante, lo afrontó y su comportamiento ha rozado la excelencia para defender al club como lo hizo.
¿Todos estos contratiempos hacen crecer al grupo?
De forma absoluta. Todo buscamos que las temporadas sean lo mejor posible y esta ha sido excepcional por el comportamiento del vestuario por la ambición, humildad y determinación mostradas, porque los egos no aparecieron porque por encima estaba la necesidad de que el equipo tenía que mejorar y mostrar su orgullo. Y eso creó una semilla para acabar siendo un equipo competitivo, un gran equipo. Y eso es lo que tiene que ser el futuro del Somozas.
¿Espera que el grupo actual se mantenga en su mayoría?
Aún no me reuní con la directiva, pero es evidente que la mayor parte de la plantilla tiene que seguir. Tenemos tiempo para planear lo que va a ser el club, hay que que cerrar el presupuesto, hablar con el cuerpo técnico... y el futuro pasa porque la base sean jugadores de Ferrolterra, partiendo del grupo que había esta temporada porque aquí tienen la oportunidad de hacer crecer el equipo.
“Queremos ser un paso entre la base y la elite”
La escasez de efectivos que, entre lesiones y sanciones, ha tenido el Somozas –un club sin categorías de base ni filial– en la parte final del campeonato le hacen buscar una solución para que esta situación no vuelva a producirse en el futuro. Por eso ya ha empezado a hablar con el Racing para intentar establecer algún acuerdo de filialidad que pueda servir a las dos entidades y, a la larga, a todo el fútbol de Ferrolterra.
¿Llegar a un acuerdo de filialidad con el Racing puede ser un respaldo para las dos entidades?
Hemos hablado algo con el Racing, pero eso depende de muchas cosas: de los clubes, de los socios... Vamos a ver si puede haber algún tipo de colaboración pensando, más que de manera egoísta para cada club, para potenciar la zona de Ferrolterra, Eume y Ortegal a nivel futbolístico y que los jóvenes de ahora puedan encontrar dentro de unos años un paso intermedio entre la base y la elite, donde se trabaje de una manera profesional, que es algo difícil y abarca muchos ámbitos (metodología, nutrición, psicología, trabajo de fuerza...). Ese espacio lo puede cubrir el Somozas desde el punto en el que está en la actualidad para que le permita tener medios para subir alguna categoría más.
¿Qué imagen cree que proyecta el Somozas?
En Galicia, el Somozas es un club muy respetado porque siempre da imagen de seriedad, de estabilidad, de seguridad en los proyectos, que nunca se ve envuelto en ningún problema por su educación futbolística. Además, aquí los contratos se respetan siempre, todo el mundo está asegurado... Y eso nos convierte en un club atractivo para muchos futbolistas para que solo se preocupen de jugar.
¿Más pronto que tarde, el Somozas aspira a ascender de categoría dentro del futbol español?
Depende. Somos un club pequeño, con una economía de guerra a pesar de tener asegurados a todos los futbolistas de la plantilla, no como otros clubes de la categoría... pero es algo en lo que creemos. No es fácil crecer pero tenemos que hacerlo a través de la formación, en ser ese club que se nutra de futbolistas de Ferrol y que traiga talento en desarrollo que apueste por nosotros y a ver si podemos subir alguna temporada como se subió en la temporada de Míchel Alonso, que dio paso a tres ejercicios en una Segunda B que era como la Primera RFEF actual. Pero esa no es nuestra guerra, sino en ser un centro de la gente de Ferrol.