Stili, entrenador del Somozas: “Lo vivido este curso nos lleva a un estatus superior”

Stili, durante el partido entre el Somozas y el Atlético Coruña Montañeros Jorge Meis

A pesar de no haberse clasificado para los playoffs de ascenso a Segunda RFEF, el Somozas termina la temporada con la satisfacción del buen trabajo realizado. Así lo cree su entrenador, Antonio López, Stili (Cedeira, 1969), que hace un repaso a todo lo vivido.

¿Cómo valora lo que ha sido la presente temporada?

Por un lado, tenemos la satisfacción de que la plantilla compró el discurso del cuerpo técnico de ser un equipo con valores a nivel de comportamiento, disciplina y ambición deportiva y dieron forma a un grupo extraordinario. A nivel deportivo fuimos uno de los equipos que mejor fútbol practicó, más estable en cuanto a organización defensiva... y a partir de ahí aparecen las sensaciones negativas que hacen que no llegásemos a unos playoffs que merecíamos.

¿Por qué no se logró la clasificación para esos playoffs?

Hay tres factores. El primero, que a nivel de rendimiento-resultado, el equipo mereció más, aunque hubo una parte del campeonato en la que todo lo que hacíamos en el campo nos costaba manifestarlo a nivel ofensivo. El segundo, que en momentos puntuales, en partidos que teníamos encarrilada la victoria, no tuvimos suerte con penaltis injustos en contra en instantes clave. Y el tercero, la plaga de lesiones, sobre todo en el partido ante el Arosa, en el que perdimos a cuatro jugadores, que nos condicionó para los últimos meses por ser ya una plantilla corta. Hicimos frente el tramo más importante con doce futbolistas y, aun así, llegamos a la última jornada con vida... pero nos faltó gasolina. De cara a la temporada que viene, eso va a hacer que el equipo parta desde un estatus superior al que estaba hasta ahora.

¿Había vivido antes algún curso con tantos percances?

No. Tanto Fran Beade (el preparador físico) como yo llevamos muchos años en el fútbol... y esta campaña fue así ya desde pretemporada. Es difícil de encajar cuando te toca, pero el equipo asumió el reto que tenía por delante, lo afrontó y su comportamiento ha rozado la excelencia para defender al club como lo hizo.

¿Todos estos contratiempos hacen crecer al grupo?

De forma absoluta. Todo buscamos que las temporadas sean lo mejor posible y esta ha sido excepcional por el comportamiento del vestuario por la ambición, humildad y determinación mostradas, porque los egos no aparecieron porque por encima estaba la necesidad de que el equipo tenía que mejorar y mostrar su orgullo. Y eso creó una semilla para acabar siendo un equipo competitivo, un gran equipo. Y eso es lo que tiene que ser el futuro del Somozas.

¿Espera que el grupo actual se mantenga en su mayoría?

Aún no me reuní con la directiva, pero es evidente que la mayor parte de la plantilla tiene que seguir. Tenemos tiempo para planear lo que va a ser el club, hay que que cerrar el presupuesto, hablar con el cuerpo técnico... y el futuro pasa porque la base sean jugadores de Ferrolterra, partiendo del grupo que había esta temporada porque aquí tienen la oportunidad de hacer crecer el equipo.