Compuestos... y sin playoffs

El cuadro verdiblanco, durante el partido ante el Barco UDS

Se acabó la temporada para el Somozas. Y lo hizo sin el premio que demostró merecer durante buena parte del curso y que incluso rozó en gran parte del último partido del campeonato. Pero el empate con el que saldó su encuentro frente el Boiro lo deja fuera de la eliminatorias para luchar por el ascenso a Segunda RFEF y pone fin a un curso que, de todas maneras, ha sido bueno por todo lo que ha realizado.

Se notó desde el principio que era un partido de todo o nada, porque ambos empezaron priorizando la seguridad sobre el riego. Solo en acciones puntuales, más derivadas de acciones desafortunadas –la lluvia caída provocó que el terreno de juego estuviese resbaladizo y que los resbalones abundasen–, las dos escuadras fueron capaces de crear peligro, aunque de una manera ciertamente tímida.

Todo cambió con el tanto con el que el Somozas abrió el marcador. Fue tras una acción ofensiva de la escuadra local que finalizó con un tiro de Juan Cambón desde la frontal del área que el portero visitante rechazó para que Iñaki Leonardo remachase la pelota al fondo de las mallas. A partir de ahí, el Boiro se vio obligado a adelantar sus líneas y estuvo a punto de empatar a través de un cabezazo de Iago que Álex Cabarcos, de manera inverosímil, salvó bajo palos para hacer que el marcador siguiese con la mínima ventaja local... y llegase así al descanso.

La segunda parte empezó con susto para el Somozas después de que un centro del Boiro no fuese bien atrapado por el meta Iago Domínguez –otra víctima del estado del terreno de juego– para dejar la pelota suelta a pies de Facu Moreyra, que envió fuera su remate. Esta acción, además, fue el reflejo de que el partido ya circulaba, a tumba abierta, de una a otra portería, con los visitantes tratando de traducir su dominio en un gol y los locales esperando a aprovechar una recuperación para así generar peligro a la contra.

Con el paso de los minutos, y en vista de los resultados que se estaban dando en los otros partidos, el cuadro local sabía que tenía que mantener su ventaja para clasificarse para los playoffs de ascenso, mientras que al visitante le hacía falta darle la vuelta e marcador. Para eso apostó por realizar cambios con los que redoblar su apuesta ofensiva... y el resultado fue el gol del empate tras una acción embarullada.

Pero, cuando peor pintaban las cosas para la escuadra local, una acción individual de Iñaki Leonardo volvió a poner en ventaja al Somozas. Parecía el milagro que premiase todo lo hecho por el cuadro verdiblanco a lo largo toda la temporada. Pero entonces el Boiro empató y, aunque los dos intentaron conseguir el tanto de la victoria al final, se quedaron compuestos... y sin meterse en los playoffs.