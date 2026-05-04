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Somozas

El Somozas se jugará el paso a los playoffs el domingo a las 18.00 horas

La última jornada será en horario unificado para los que se juegan algo, entre ellos el partido entre el cuadro verdiblanco y el Boiro

Juan Quijano
Juan Quijano
04/05/2026 16:29
El Somozas realizó una gran segunda mitad
Sanmartín, durante el partido ante el Barco
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A las 18.00 horas del próximo domingo se disputarán los seis partidos de la última jornada liguera del grupo 1 de Tercera Federación que afectan a la clasificación de la fase regular. Y entre ellos está el que el Somozas disputará en el Alcalde Manuel Candocia contra el Boiro, en el que se juega mantenerse entre los cinco primeros –lo hará si derrota a la escuadra de Barbanza– y meterse en las eliminatorias para subir a Segunda RFEF.

El cuadro verdiblanco, que en la actualidad ocupa la quinta plaza de la clasificación con 50 puntos, se enfrenta a su más inmediato perseguidor, una formación que tiene el mismo número de puntos. El enfrentamiento de la primera vuelta entre ambos se saldó con victoria del conjunto dirigido por Stili por 0-3. De esta manera, si ambos equipos acaban la liga regular igualados, el Somozas es el que acabará por delante en la tabla.

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Con el Arosa y el Compostela jugándose el título –el que no lo consiga tiene garantizada la presencia en los playoffs– y el Atlético Arteixo ya clasificado para las eliminatorias por el ascenso, son seis los candidatos a colarse en las cinco primeras posiciones. Con dos enfrentamientos directos entre candidatos –Racing Villalbés-Lugo B y Somozas-Boiro–, de los otros aspirantes a meterse en los playoffs, uno juega en casa (el Estradense) y el otro lo hace fuera (el Gran Peña). Así que los resultados que se den en la última jornada determinarán quiénes seguirán jugando y quiénes dejarán de competir esta temporada.

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