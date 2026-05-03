Juan Cambón rescata los tres puntos para el Somozas

Juan Cambon persigue a un defensa del Barco Somozas

A pesar de las bajas por las numerosas lesiones que le azotan y aquellas ocasionadas por las sanciones, el Somozas logró superar al Barco tras remontar, gracias a un doblete de Juan Cambón, el tanto inicial de Rabil Bin (1-2) en un encuentro con dos partes diferenciadas. Esta victoria permite al conjunto entrenado por Stili situarse en la quinta plaza –empatado a puntos con el Estradense, cuarto–, la última que permite disputar los playoffs de ascenso a Segunda Federación.

Desde antes del choque, ya se sabía que este partido era vital tanto para el cuadro ourensano como para el verdiblanco. Ambos se encontraban en una situación similar, peleando por jugar las eliminatorias para subir de categoría, por lo que una victoria ante un rival directo resultaba importantísima. Por ello, durante los primeros minutos la igualdad fue máxima.

El Somozas, para sacudirse la presión y resguardar fuerzas debido a todo el cansancio acumulado, decidió usar un juego más directo y así poder aprovechar las ocasiones que tuviese ante un Barco, que apretaba mucho la salida de balón. Sin embargo, el cuadro de Stili, que no estaba acostumbrado a jugar de esa manera, empezó a sufrir mucho. No lograba situarse bien la zona central y eso lo aprovechó su oponente para adueñarse del encuentro y llegar con mucho peligro. En una de esas acciones, consiguió adelantarse por medio de Rabil Bin.

Ese tanto hizo un poco de daño al conjunto visitante, que aguantó más o menos bien hasta que llegó el descanso. En él, Stili cambió el plan de partido. Puso en práctica todo lo que habían entrenado durante la semana, en la que detectaron que podían hacer mucho daño por los costados, sobre todo por el izquierdo. Ahí, el equipo somocense comenzó a sentirse superior y a generar muchas más ocasiones, pero no tenía la puntería necesaria.

No fue hasta pasada la hora de partido cuando Juan Cambón, tras una gran acción colectiva, puso la igualada con un gran remate. Ese tanto dio energía extra a su equipo, que redobló sus esfuerzos para darle la vuelta al marcador. Con el Barco casi encerrado, el cuadro visitante provocó un penalti por mano, que el propio Cambón se encargó de convertir. Una vez en ventaja, no bajó el pistón y buscó el tercero, pero este no llegó. Con todo, dio igual porque los tres puntos fueron para los verdiblancos, que ya están pensando en el siguiente duelo ante el Boiro, otro rival directo en la lucha por los playoffs.