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Somozas

El Somozas quiere convertir sus problemas en virtud en la primera de las dos finales en O Barco

Los verdiblancos capean su temporal de bajas todavía con opciones de estar en el playoff

Redacción
02/05/2026 13:22
fútbol entre el Somozas y el Atlético Coruña Montañeros
Imagen del partido entre el Somozas y el Atlético Coruña Montañeros
Jorge Meis
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El Somozas busca en la penúltima jornada de liga ante el CD Barco –18.00 horas, Calabagueiros– ese “partido perfecto”, como señaló Stili, que les dé unos tres puntos con los que seguir en la pelea por volver a la zona de playoff. Y es que aunque las bajas se hayan convertido en el talón de Aquiles de los verdiblancos en esta recta final, como bien apunta el preparador “cando hai problemas uneste máis” y eso es lo que demuestra un Somozas que, en esta ocasión, acudirá al terreno de juego ourensano con dos cambios, tras recuperar a Martín al cumplir su sanción. 

“Ante o Compos dimos un bo nivel e ante o Estradense demostramos que temos capacidade para vencer”, añade el entrenador, consciente asimismo de la importancia de este choque que abriría la puerta a jugárselo todo en la última jornada ante el Boiro en casa. Y si los somocenses hacen sus cuentas, los de Ourense también, en una situación similar y todavía con opciones en estos últimos choques. Un rival de resultados cortos y que, como bien apunta Stili, castiga cualquier tipo de error, especialmente en las transiciones. 

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