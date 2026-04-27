El Somozas rescata un punto frente al Compostela (1-1)

Óscar Varela lucha con un rival por llevarse la pelota UDS

Ni las lesiones ni las sanciones, circunstancias que lo dejan con solo trece jugadores, tumbaron al Somozas en su enfrentamiento contra el que era líder, un Compostela que ahora deja de serlo. Así que aunque el cuadro de la capital de Galicia se adelantó, el cuadro verdiblanco, que ya durante la mayor parte del encuentro mantenido el tipo, acabó consiguiendo el empate.

Después de una primera parte que transcurrió igualada, el Compostela subió una velocidad a su juego tras el descanso y eso le hizo pasarse más tiempo cerca de la portería local de lo que había estado en la primera parte. Ese empuje se tradujo en el gol que le puso por delante. Incluso pudo aumentar su renta a través de un penalti en el que, sin embargo, el portero Iago Domínguez detuvo el lanzamiento realizado por el jugador pontés Cañi.

Sin embargo, tras el tanto, el cuadro verdiblanco se lanzó en busca del empate y lo encontró a través de un penalti transformado por Juan Cambón. Quedaban menos de diez minutos para el final y ya no dio tiempo a nada más para ninguno de los contendientes.