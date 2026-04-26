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Somozas

El Somozas rescata un punto frente al líder (1-1)

El cuadro verdiblanco neutralizó en el tramo final el tanto con el que el Compostela se había adelantado

Redacción
26/04/2026 20:32
Óscar Varela lucha con un rival por llevarse la pelota
Óscar Varela lucha con un rival por llevarse la pelota
UDS
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Ni las lesiones ni las sanciones, circunstancias que lo dejan con solo trece jugadores, tumbaron al Somozas en su enfrentamiento contra el que era líder, un Compostela que ahora deja de serlo. Así que aunque el cuadro de la capital de Galicia se adelantó, el conjunto verdiblanco, que durante la mayor parte del encuentro había mantenido el tipo, acabó consiguiendo el empate.

Después de una primera parte que transcurrió igualada, el Compostela subió una marcha a su juego tras el descanso y eso le hizo pasarse más tiempo cerca de la portería local de lo que había estado en los primeros 45 minutos. Ese empuje se tradujo en el gol que le puso por delante. Incluso pudo aumentar su renta a través de un penalti en el que, sin embargo,  Iago Domínguez detuvo el lanzamiento realizado por el jugador pontés Cañi.

No obstante, tras el gol, el cuadro verdiblanco se lanzó en busca del empate y lo encontró a través de un penalti transformado por Juan Cambón. Quedaban menos de diez minutos para el final y ya no dio tiempo a nada más para ninguno de los contendientes.

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