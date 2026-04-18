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Somozas

El Somozas, a consolidarse

El cuadro verdiblanco, a pesar de las bajas por lesión, confía en mantener ante el Estradense su línea de juego para consolidarse en la zona alta

Redacción
18/04/2026 21:49
fútbol entre el Somozas y el Atlético Coruña Montañeros
Stili, dando instrucciones a Óscar Varela y Sanmartín
Jorge Meis
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A pesar de la escasez de efectivos a la que lo conducen las bajas que tiene –los defensas Loureiro, Joel López y Kike Vidal; los centrocampistas Moi y Xuco; y el delantero Lucas Berretta–, el Somozas confía en mantenerse en las plazas que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda RFEF en las cuatro jornadas que quedan de campeonato liguero. Para ello, el partido que lo enfrenta al Estradense esta tarde –19.00 horas, Novo Municipal de A Estrada– se presenta como un cita clave para mantenerse en esa zona.

El cuadro verdiblanco, ubicado actualmente en la cuarta plaza de la clasificación del grupo 1 de Tercera Federación, apela a mantener la mentalidad para consolidarse en la posición en la que está a través de un buen resultado y rendimiento en este partido. Será la manera de acercarse a una conquista que no entraba en sus planes al principio de la temporada, pero de la que se ha hecho acreedor con el paso de las jornadas de liga.

Dificultad

No será una misión fácil para el Somozas, porque enfrente tendrá al que en la actualidad es el séptimo clasificado, a solo dos puntos de su adversario de hoy y con una plantilla que lo coloca como uno de los candidatos a meterse en la lucha por dar el salto de categoría. Además, después de una primera vuelta discreta, el cuadro de A Estrada es cuarto en lo que va de segunda, en parte gracias a las incorporaciones realizadas a lo largo del mercado invernal

La facilidad del Estradense para salir en transiciones aconseja al Somozas a estar muy seguro al sacar la pelota.

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