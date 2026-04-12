El Somozas se queda con un punto y sigue en la zona playoff

Cabarcos protege el balón ante un rival del grupo de A Mariña UDS

A pesar de todas las circunstancias adversas, el Somozas consiguió romper en el Manuel Candocia la mala racha por la que atravesaba después de tres duelos con derrota. Los de Stili sumaron un punto que da un poco de aire al grupo verdiblanco después de firmar el empate ante un Viveiro muy complicado.

Los disponibles de Stili en una plantilla con muchas bajas asumieron la responsabilidad y ese buen juego tuvo su recompensa con la diana de Iñaki Leonardo a la media hora de juego. Poco le duró la alegría a los locales, que vieron cómo Martín empataba con un golazo seis minutos después. Unas tablas que no se moverían y que mantienen al Somozas en playoff de ascenso en esta recta final liguera.