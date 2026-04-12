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Somozas

El Somozas se queda con un punto y sigue en la zona playoff

Los verdiblancos se adelantaron con una diana de Iñaki Leonardo y el Viveiro empató seis minutos después 

Redacción
12/04/2026 21:10
Cabarcos protege el balón ante un rival del grupo de A Mariña
Cabarcos protege el balón ante un rival del grupo de A Mariña
UDS
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A pesar de todas las circunstancias adversas, el Somozas consiguió romper en el Manuel Candocia la mala racha por la que atravesaba después de tres duelos con derrota. Los de Stili sumaron un punto que da un poco de aire al grupo verdiblanco después de firmar el empate ante un Viveiro muy complicado. 

Los disponibles de Stili en una plantilla con muchas bajas asumieron la responsabilidad y ese buen juego tuvo su recompensa con la diana de Iñaki Leonardo a la media hora de juego. Poco le duró la alegría a los locales, que vieron cómo Martín empataba con un golazo seis minutos después. Unas tablas que no se moverían y que mantienen al Somozas en playoff de ascenso en esta recta final liguera.

Ficha técnica

UD Somozas: Adrián Suárez, Cabarcos, Mariña, Óscar Varela (Santalla, min. 65), Iñaki Leonardo, Cambón (Jose Pérez, min. 78), Bruno, Dopico, Fanego, Iván Guerrero (Pablo Ramos, min. 84) y Sanmartín. 

Viveiro CF: Atib, Jorge da Silva, Diego Fernández, Lansade (Schneider, min. 90), Rolle, Esquerdeiro, Uriarte, Kablik (Calvo min. 56), Xoel Trasancos, José Manuel Martín y Colucci (Folgar, min. 46). 

Goles: 1-0, min. 30: Iñaki Leonardo; 1-1, min. 36: José Manuel Martín. 

Árbitros: Miguel Ángel Castro Castro, Jorge Méndez López y Pablo Botana Rey. Amonestaron con tarjeta amarilla al jugador local Cambón, así como a los visitantes Esquerdeiro, Da Silva y Schneider.

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