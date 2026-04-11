El Somozas conserva la ilusión

Jaun Cambón e Iñaki Leonado, contra el Montañeros Jorge Meis

Una vez entrado en las cinco últimas jornadas del campeonato liguero de Tercera Federación en los puestos que clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda RFEF, el Somozas aspira a mantenerse en ellos hasta el final. La precariedad de efectivos con la que convive en la actualidad –sólo dispone de doce jugadores de campo por culpa de la plaga de lesiones que se han enseñado con él en las últimas semanas– lo obligará a apelar a la épica para conseguirlo. Y el partido que lo enfrenta al Viveiro esta domingo –18.00 horas, Alcalde Manuel Candocia– es el primero en el que la necesita.

Las recientes bajas de los defensas Joel López y Kike Vidal y de los exteriores Aldán Naval y Xuco, además de las ausencias de ya hace tiempo de Hugo Loureiro, Lucas Barretta y Moi, obligan al técnico Stili a hacer encaje de bolillos para presentar un once titular competitivo –al menos, Asier, con una protección el codo lesionado, y Manu Mariña tienen la opción de jugar–.

Pero lo que al cuadro verdiblanco no le quita esta situación es la ilusión de cara al enfrentamiento ante un rival que ha conseguido escapar de los puestos de peligro en la segunda vuelta gracias, sobre todo, a la gran intensidad con la que juega y al hecho de apenas recibir goles en contra, una de sus principales fortalezas a lo largo del campeonato.

A lo largo de la semana, el preparador de la escuadra de Ferrolterra ha centrado sus esfuerzos en controlar las cargas físicas y diseñar el plan de partido a través de los vídeos que muestran cuál es el estilo de juego del rival y que cosas debe hacer el Somozas para sumar los tres puntos y mantenerse entre los cinco primeros –en la actualidad son dos los puntos que le saca al primer equipo que ya no está en las plazas que dan acceso a luchar por el ascenso–.

Con todos estos ingredientes, el cuadro verdiblanco espera redondear el trabajo que lleva todo el curso haciendo.