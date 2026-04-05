El Somozas cae fundido frente a un Montañeros más eficaz (1-2)

Iñaki Leonardo se dispone a dar el pase que supuso el gol del Somozas Jorge Meis

Entre lesiones y demás contratiempos, al Somozas se le está haciendo muy largo un campeonato que de todas maneras es magnífico. La derrota encajada ante el Atlético Montañeros no lo saca de las plazas que clasifica para los playoffs de ascenso a Segunda RFEF, pero anuncian que va a tener muchas dificultades para conservarlo en las cuatro jornadas de la liga regular que aún quedan.

En vista de su escasez de efectivos, el Somozas intentó tener el control del partido... pero sin que el ritmo del juego fuese demasiado elevado. Mientras, enfrente, el Atlético Coruña Montañeros no renunciaba a circular la pelota cuando la tenía y así se adelantó después de que Pape rescatase una pelota suelta para plantarse ante la portería local y marcar por lo bajo ante el portero Iago Domínguez.

Este golpe, sin embargo, no hundió al cuadro verdiblanco, que a los pocos minutos aprovechó una conexión entre Juan Cambón e Iñaki Leonardo para que Ivi Guerrero remachase en el segundo palo. El tanto del empate, de hecho, dio paso a los mejores minutos de la escuadra local en la primera parte, que llegó con bastante claridad a la portería visitante, pero sin ocasiones demasiado claras.

Empezó el cuadro visitante la segunda parte asustando, con un lanzamiento al palo, y su posterior rechace fuera. Pero en realidad el partido seguía destilando igualdad –en este tramo las ocasiones solo llegaron a balón parado– a la espera de que el paso de los minutos y el cansancio fuesen decantando la balanza hacia uno u otro lado.

Como era de esperar, fue al cuadro local al que más le pesaron las piernas –de hecho, Juan Cambón y Manu Mariña se tuvieron que retirar tocados–. Y el equipo visitante lo aprovechó para marcar el tanto que le dio la victoria. El Somozas intentó empatar... pero no tuvo fuerzas.