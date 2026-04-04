El Somozas reta a las lesiones y al Atlético Coruña Montañeros

Juan Cambón atraviesa un buen momento goleador Javier Alborés

El peor momento de la temporada le llega al Somozas en el tramo más importante del campeonato. La acumulación de lesiones en su plantilla le hace encarar con solo doce jugadores de campo el partido que lo enfrenta al Atlético Coruña Montañeros este domingo –17.00 horas, Alcalde Manuel Candocia–. Así que, pese a estar cómodamente instalado en las plazas que clasifican para las eliminatorias de ascenso a Segunda RFEF, cada encuentro se convierte para él en un ejercicio de supervivencia.

Las dolencias más o menos graves de hasta cinco habituales en las últimas semanas del cuadro verdiblanco –roturas en la rodilla de Kike Vidal y Xuco; luxación en el codo de Asier; golpe en el esternón de Joel López; y dolencia muscular de Aldán Naval–, unidas a las ausencias de larga duración de Hugo Loureiro, Lucas Berretta y Moi dejan al Somozas con lo justo. Así que el club sopesa la posibilidad de hacer algún fichaje para el tramo final. Carácter Mientras, lo que intenta es sumar la mayor cantidad posible de puntos en la seis últimas jornadas del campeonato para quedarse en la zona en la que se encuentra.

Así que, en esta situación, a lo que recurre la escuadra de Ferrolterra es al amor propio y a la garra para superar las dificultades, como hizo el pasado jueves ante el Alondras en el segundo de los tres partidos a los que hacer frente en el plazo de ocho días. Enfrente estará hoy un rival que se encuentra en la zona media de la clasificación de la categoría, pero a solo dos puntos de los puestos que permiten luchar por el ascenso.

Así que sus pretensiones para este partido son las de lograr la victoria y, de esta manera, jugárselo todo en las cinco últimas jornadas de la liga regular del torneo.