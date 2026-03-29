Un autogol lleva a la derrota al Somozas frente al nuevo líder

El Somozas tuvo problemas con las lesiones Gonzalo Salgado

Un gol en propia puerta de Bruno Bellas condenó al Somozas a la derrota frente a un Arosa que se aúpa al liderato del grupo 1 de Tercera Federación tres años y medio después de su último paso por la primera posición. Con este resultado, el conjunto arousano sigue invicto como local, acumula doce jornadas sin perder y suma 26 de los últimos 30 puntos por los que ha jugado.

Mientras, el cuadro verdiblanco sigue en las plazas que clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda RFEF aunque caiga a la cuarta plaza, pero su renta sobre los puestos que ya no dan acceso a estas eliminatorias se queda en un punto

La primera parte fue insulsa, porque el Arosa apenas fue capaz de generar peligro –solo contabilizó un tiro fuera de Álex Rey en el lanzamiento de un golpe franco–. En cambio el Somozas, que fue de más a menos en este primer acto, lo creó a través de una ocasión de Lucas Fanego a menos de diez minutos para llegar al descanso que rechazó el portero Chema. En esta fase del encuentro, el conjunto local ya monopolizaba la posesión de la pelota.

Diferente

Las cosas cambiaron en la segunda parte. El Arosa dio un paso adelante, al menos a nivel de intención y mordiente, y empezó a tener ocasiones claras. Rivera y Martín Diz fueron los protagonistas de ellas, pero enfrente el Somozas también mostró sus argumentos, como en una acción a balón parado que Joel López finalizó con un centro-chut que se marchó por encima del larguero.

Con los cambios del Arosa –la formación vistante tuvo que realizar los suyos por las lesiones de Kike Vidal en el primer tiempo y de Asier, al salvar una ocasión rival, y de Aldán Naval, en el segundo–, el partido se animó definitivamente, sobre todo gracias a la entrada del local Palmás. Con él, de hecho, el Arosa era diferente al de la primera mitad.

El cuadro local siguió generando ocasiones, decidido a hacerse con el liderato. Enfrente, el Somozas gozó también de buenos minutos, pero a un cuarto de hora para el final el Arosa se encontró el gol de la victoria tras un pase atrás de Bruno Bellas que el portero Iago Domínguez no acertó a despejar el balón, difícil de tocar, y permitió acabar ganando a los locales.