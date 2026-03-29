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Somozas

Arosa y Somozas aspiran a tres puntos claves para sus intereses

El cuadro de Vilagarcía lucha por el título y el de Ferrolterra por meterse en los playoffs

Redacción
29/03/2026 01:37
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Joel López, durante el partido ante el Atlético Arteixo
EC
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En el partido entre Arosa y Somozas de esta tarde –17.00 horas, A Lomba– se combinan la lucha por el título del grupo 1 de Tercera Federación y la pelea por meterse en los playoffs de ascenso a Segunda RFEF. A ocho jornadas para el final, el equipo de Vilagarcía está empatado con el Compostela, al que todavía tiene que enfrentarse, para acabar en lo más alto de la tabla y subir de manera directa. Mientras, el cuadro verdiblanco ocupa la tercera plaza y tiene cuatro puntos de renta sobre los puestos que ya no dan acceso a la fase de ascenso. Así que los tres que se ponen en juego son importantes para los dos.

Tanto Arosa como Somozas se presentan al tramo final del campeonato con sus opciones de conseguir sus objetivos intactas. El equipo arousano, tras un arranque dubitativo, ha mejorado notablemente a medida que transcurría la liga y es, con diferencia, el mejor de las últimas jornadas y el segundo mejor, junto al Barco, de la segunda vuelta. En el caso del cuadro verdiblanco, su falta de efectividad ante la portería rival le ha impedido ganar varios partidos –otros, incluso, los perdió–. Pero a pesar de eso se mantiene desde el principio del campeonato entre los mejores de la categoría para tratar de meterse en los playoffs.

Torrado, Iñaki y Edgar son las ausencias con las que el Arosa se presenta a este partido. El Somozas, mientras, tiene las bajas de Hugo Loureiro, Lucas Berretta y Moi.

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