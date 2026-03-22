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Somozas

La falta de puntería condena al Somozas

Un gol del Atlético Arteixo en la primera parte le permitió llevarse los tres puntos

Redacción
22/03/2026 23:05
Noia-Somozas 2
Kike Vidal conduce la pelota
UDS
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Otra vez la falta de acierto ante la portería contraria impidió ganar al Somozas. Incluso esta vez, en el partido que lo enfrentó al Atlético Arteixo lo condenó a la derrota. De todas formas, el cuadro verdiblanco sigue en la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a Segunda RFEF al mantenerse en la tercera plaza, todavía con seis puntos de ventaja sobre los puestos que ya no clasifican para estas eliminatorias por dar el salto de categoría.

El cuadro verdiblanco llevó el peso del partido desde el primer minuto ante un rival que tenía su principal preocupación en resguardarse bien en su parcela defensiva. Sin embargo, en una de sus escasas oportunidades –surgida de una pérdida de la escuadra local–, un gran tiro lejano le hizo ponerse por delante a un cuarto de hora para llegar al intermedio del enfrentamiento.

En la segunda parte, los locales no dejaron de intentarlo ante un rival que apenas fue capaz de pasar al campo contrario. Sin embargo, el Somozas no acertó con ninguna de las ocasiones que tuvo y de ahí que se fuese del partido sin sumar ni un punto.

SOMOZAS  0-1  ATLÉTICO ARTEIXO
Somozas: Iago Domínguez; Ivi Guerrero (Lucas Fanego, min. 52), Joel López, Dopico (Óscar Varela, min. 73), Asier; Bruno Bellas (José Pérez, min. 64), Sanmartín; Pablo Ramos (Álex Cabarcos, min. 52), Iñaki Leonardo (Xuco, min. 73), Aldán Naval; y Juan Cambón.
Atlético Arteixo: Carlos; Iván, Agulló, Berrocal, Marcos; Iker (Melo, min. 69), Pablo Martínez (Moreta, min. 88), Otero, Fabio, José Ramón (Melo, min. 69); y David Rojo (Pablo Nayam, min. 60).
Gol: 0-1, min. 30: Otero.
Árbitro: Martínez Fernández, del colegio vigués. Mostró tarjetas amarillas a los locales Asier, Joel López, Bruno Bellas y Stili (entrenador).
Campo: Alcalde Manuel Candocia.
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