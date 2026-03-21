El Somozas afronta un reto frente a un Atlético Arteixo que está en racha

Kike Vidal conduce la pelota en el duelo ante el Racing Villalbés Cedida

Sin apenas tiempo para descansar tras el partido, y la victoria, del pasado jueves ante el Noia, el Somozas vuelve a la carga para recibir a un Atlético Arteixo que está en plena forma (17.00 horas, Alcalde Manuel Candocia) como así lo demuestran sus cuatros victorias y un empate en sus últimos cinco duelos.

Por ese motivo, para Stili este encuentro “supón un reto, xa que nos medimos ao mellor conxunto dos últimos meses debido aos seus resultados e a súa confianza tanto individual como colectiva”, apuntó, pero también reconoció que “nós tamén estamos na mellor fase de xogo da competición aínda que os marcadores, a pesar de facer partidos extraordinarios, non fagan xustiza ao mostrado sobre o campo”. Por eso, espera que ante el Arteixo “manteñamos esta boa dinámica e podamos sumarlles eses bos resultados”.

De igual manera, Posi, el técnico del conjunto coruñés, aseguró que es un desafío jugar contra un Somozas que “es uno de los equipos favoritos de la categoría y que está hecho para ascender”. A pesar de ello, el preparador indicó que “tenemos que seguir con nuestra idea de juego, querer ser dominadores con y sin balón para que podamos sumar los puntos que nos aseguren la permanencia y luego podamos disfrutar los últimos encuentros de liga”.