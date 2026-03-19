El Somozas rompe en Noia su racha y vuelve a vencer

El Somozas, durante el partido ante el Noia UDS

Llegó a su fin la racha de jornadas que el Somozas llevaba sin conocer la victoria (siete). Lo hizo con el triunfo conseguido sobre el Noia (0-1), un resultado que lo aúpa a la tercera plaza de la clasificación con seis puntos de ventaja sobre los puestos que ya no clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda RFEF cuando al campeonato liguero del Grupo 1 de Tercera Federación le quedan ocho jornadas para su final.

El cuadro verdiblanco volvió a ofrecer el buen nivel que lleva dando varias jornadas. Sin embargo, entre su falta de puntería y las buenas actuaciones del meta rival, tanto por bajo como por alto, en las ocasiones de la escuadra visitante, el marcador no se movió hasta llegar al descanso.

El primer ataque del Somozas tras el descanso se tradujo en el gol con el que el Somozas se adelantó. Fue una acción combinativa de la escuadra visitante en el centro del campo que, tras abrir el balón a la banda, se resolvió con un centro de Aldán Naval que Juan Cambón, adelantándose a su rival en el segundo palo, remató la pelota al fondo de las mallas.

A partir de ahí, el Somozas redobló sus esfuerzos defensivos para mantener la ventaja. Y, de hecho, no sufrió en exceso para evitar que el rival marcase. A cambio, cada vez que salía a la contra aprovechando los espacios que fue dejando su rival conseguía generar un peligro que, sin embargo, el portero local desbarató. De ahí que el choque acabase con el éxito visitante por le mínima a pesar de hacer méritos para que la renta fuese más grande.