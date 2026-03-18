El Somozas espera volver ante el Noia a la senda del triunfo

Bruno Bellas conduce la pelota ante un adversario UDS

Seis jornadas sin ganar no han sacado al Somozas de las plazas que clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda RFEF... pero no son una racha que le resulte agradable, sobre todo por el buen juego que está realizando. Así que en el partido que lo enfrenta al Noia este jueves -12.30 horas, Julio Mato– aspira a volver a ganar para, de esta manera, consolidarse entre los cinco primeros de la tabla clasificatoria de la categoría a nueve jornadas del final.

El Somozas espera hacer valer la confianza y fortaleza mental que le ha dado su rendimiento a lo largo del campeonato para volver a cosechar buenos resultados. Será la forma de encontrar el premio después de muchos partidos en los que la escuadra de Ferrolterra lo hizo prácticamente todo para llevarse los tres puntos, pero en los que al final se quedó sin ellos por cuestiones puntuales.

Rival

Situado en la zona de descenso a Preferente Futgal, a cuatro puntos de las plazas que dan la permanencia, el Noia trata de escaparse de los puestos de cola. Para ello espera mostrar el nivel que la pasada campaña le hizo jugar los playoffs de ascenso a Segunda RFEF. Además, es en su feudo donde ha sumado trece de los 17 puntos, lo que le hace ser más peligroso cuando ejerce de local que cada vez que lo hace a domicilio, donde baja su nivel de una manera considerable.

Toda la plantilla está en condiciones de hacer frente a este partido, así que el Somozas tendrá la posibilidad de presentar un once titular de garantías. Será eso lo que le acerque al triunfo en el primero de los dos enfrentamientos a los que va a hacer frente en la presente semana.