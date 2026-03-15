El Somozas salva un punto “in extremis”

Kike Vidal conduce la pelota ante un adversario UDS

Ya son seis los partidos que el Somozas lleva sin conocer la victoria pero, aun así, se mantiene en las plazas que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda RFEF. El empate con que saldó el partido que lo enfrentó al Racing Villalbés (1-1) le hace seguir en la cuarta plaza de la clasificación –subiría a la tercera en caso de haber ganado–, algo que intentará mantener en las diez jornadas que quedan para el final del campeonato liguero.

El empate, sin embargo, llegó después de un choque en el que el cuadro verdiblanco rayó a un buen nivel. Pero, a pesar de tener el control de la situación desde el pitido inicial, una jugada puntual permitió a la escuadra lucense adelantarse en el marcador mediada la primera parte cuando era claramente dominado por su rival.

A partir de ahí, el conjunto local protagonizó un acoso y derribo que lo llevó a generar un sinfín de ocasiones para lograr el empate. Pero, después de fallar muchas ocasiones, el acierto de Sanmartín con el tiempo casi cumplido permitió sumar al menos un punto que la hace seguir en la zona noble de la clasificación.