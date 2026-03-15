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Somozas

El Somozas salva un punto “in extremis”

Un gol de Sanmartín en el tiempo de prolongación permitió empatar al cuadro verdiblanco

Redacción
15/03/2026 12:42
Kike Vidal conduce la ante un adversario
Kike Vidal conduce la pelota ante un adversario
UDS
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Ya son seis los partidos que el Somozas lleva sin conocer la victoria pero, aun así, se mantiene en las plazas que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda RFEF. El empate con que saldó el partido que lo enfrentó al Racing Villalbés (1-1) le hace seguir en la cuarta plaza de la clasificación –subiría a la tercera en caso de haber ganado–, algo que intentará mantener en las diez jornadas que quedan para el final del campeonato liguero.

El empate, sin embargo, llegó después de un choque en el que el cuadro verdiblanco rayó a un buen nivel. Pero, a pesar de tener el control de la situación desde el pitido inicial, una jugada puntual permitió a la escuadra lucense adelantarse en el marcador mediada la primera parte cuando era claramente dominado por su rival.

A partir de ahí, el conjunto local protagonizó un acoso y derribo que lo llevó a generar un sinfín de ocasiones para lograr el empate. Pero, después de fallar muchas ocasiones, el acierto de Sanmartín con el tiempo casi cumplido permitió sumar al menos un punto que la hace seguir en la zona noble de la clasificación.

somozas  1-1  racing villalbés
Somozas: Iago Domínguez; Asier (Ivi Guerrero, min. 46), Joel López, Kike Vidal (Dopico, min. 74), Álex Cabarcos; Óscar Varela (Lucas Fanego, min. 57), Sanmartin; Aldán Naval, Bruno Bellas (Pablo Ramos, min. 86), Iñaki Leonardo (José Pérez, min. 74); y Juan Cambón.
Racing Villalbés: Álex Santomé; López, Javi Varela, Cadra, Buyo (Reigosa, min. 74; David García; José Varela, Make, Javi Rey (Gael Vidal, min. 74), Herrero (Borja Míguez, min. 81); y Pablo Trigo (Anthony, min. 74).
Goles: 0-1, min. 22: Javi Rey; 1-1, min. 90: Sanmartín.
Árbitro: Davila Fernández, del colegio vigués. Mostró tarjetas amarillas a los locales Kike Vidal, Lucas Fanego y José Pérez y a los visitantes Buyo, Cadra, López, Anthony y José Varela.
Campo: Alcalde Manuel Candocia.
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