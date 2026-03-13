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Somozas

El Somozas afronta un duelo clave en casa

El conjunto entrenado por Stili se enfrenta al Racing Villalbés, tercer clasificado

Iago Couce
Iago Couce
13/03/2026 21:36
El Somozas espera dedicar una victoria a su afición
El Somozas espera dedicar una victoria a su afición
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Esta es una semana clave para el Somozas. El conjunto dirigido por Stili afronta un partido muy importante y difícil ante el Racing Villalbés. Y es que ambos conjuntos se citan en el Manuel Candocia con la tercera plaza en juego, ya que están separados por un solo punto (17.00 horas). 

Además de ese motivo, este duelo también será especial para un cuadro verdiblanco que espera dejar atrás los tres empates que acumula seguidos, ya que “non están relacionados cos merecemento do equipo. Estamos a un ritmo de xogo e de intensidade moi bo, no que non sufrimos, pero non temos esa sorte necesaria”, indicó Stili, que espera “un partido moi difícil contra un Vilalbés que é temible como visitante. Temos que ver se lles atopamos eses desaxustes para desquilibrar a balanza porque é un equipo que nos van levar ó límite”. 

Con todo, el técnico cedeirés confía plenamente en que los suyos serán capaces de conseguir esos tres puntos para “dedicarllos á afección tras os últimos empates. Ademais, axudaríanos a meternos no playoff, nos que penso que seríamos moi peligrosos, despois de dous anos tan duros”, finalizó. 

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