Dos goles al final de cada parte frustran la victoria del Somozas

Imagen del choque entre el Barbadás y el Somozas Cedida

Dos goles justo al final de cada una de las partes frustraron la victoria de un Somozas ante un Barbadás que luchó hasta el final para rescatar un punto y así seguir con esperanzas de abandonar la última plaza de la clasificación (2-2).

A pesar de su condición de colista, el conjunto ourensano no lo demostró en este encuentro, puesto que mordió muy arriba desde el primer minuto, aunque el cuadro dirigido por Stili logró salir bien de esa presión y dominar durante varias fases del partido, en la que tuvo varias ocasiones.

En una de ellas, Aldán, que fue el más listo de todos, aprovechó para poner el 0-1. Esa situación daba cierta tranquilidad al cuadro somocense, pero nada más lejos de la realidad porque el Barbadás no se iba a rendir. comenzó a usar un juego mucho más directo y eso incomodó mucho a su rival. De esta forma, justo en la prolongación de la primera parte logró empatar la contienda por medio de un Iker Gómez que estuvo muy acertado.

Aunque este tanto encajado lastimó ciertamente al Somozas, el paso por vestuarios alivió su pena, ya que redobló sus esfuerzos para volver a adelantarse en el marcador. Esa insistencia tuvo su premio porque en el minuto 63 Juan Cambón no falló su ocasión y dio una alegría a su equipo. Tras este gol, el partido parecía abocado a la victoria visitante, pero en la última acción, el colegiado pitó un penalti dudoso que transformó Antonio Nespereira, que rescató un punto para los suyos.