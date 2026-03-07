Pausa e impulso para uno de los mejores Somozas a la espera de volver a sumar de tres

Los verdiblancos regresan tras la pausa de la pasada semana Emilio Cortizas

El Somozas regresa al césped, en este caso artificial, y lo hace en su visita este domingo al colista Barbadás –17.00 horas, Os Carrís– y tras una semana de parón por el compromiso de la selección gallega en la Copa de las Regiones UEFA. Una pausa, de inicio, valorada por el preparador Stili, ya que “nunha plantilla curta estes descansos nunca veñen mal. Permíteche ir recuperando xente”, apuntaba el técnico.

Un retorno a la actividad que para el cedeirés llega con los suyos “nun dos mellores momentos da tempada”. Eso sí, el entrenador espera que esta situación se refleje finalmente en forma de un triunfo, después de los tres empates y una derrota de las cuatro últimas jornadas.

“A nivel de xogo, ritmo, confianza e adestramentos o equipo está moi ben”, señala Stili. El Somozas busca seguir afianzándose en el playoff de ascenso –es cuarto– y lo hará esta tarde en un escenario complicado como Os Carrís, de “dimensión reducidas e ante un rival directo e moi forte nos duelos”. Un encuentro, a priori, de los más idóneos para volver a ganar.