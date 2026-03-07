Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Somozas

Pausa e impulso para uno de los mejores Somozas a la espera de volver a sumar de tres

El equipo local visita al colista Barbadás para reencontrarse con el triunfo cuatro jornadas después

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
07/03/2026 13:38
Fútbol. Somozas contra Céltiga
Los verdiblancos regresan tras la pausa de la pasada semana
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Somozas regresa al césped, en este caso artificial, y lo hace en su visita este domingo al colista Barbadás –17.00 horas, Os Carrís– y tras una semana de parón por el compromiso de la selección gallega en la Copa de las Regiones UEFA. Una pausa, de inicio, valorada por el preparador Stili, ya que “nunha plantilla curta estes descansos nunca veñen mal. Permíteche ir recuperando xente”, apuntaba el técnico. 

Un retorno a la actividad que para el cedeirés llega con los suyos “nun dos mellores momentos da tempada”. Eso sí, el entrenador espera que esta situación se refleje finalmente en forma de un triunfo, después de los tres empates y una derrota de las cuatro últimas jornadas.

 “A nivel de xogo, ritmo, confianza e adestramentos o equipo está moi ben”, señala Stili. El Somozas busca seguir afianzándose en el playoff de ascenso –es cuarto– y lo hará esta tarde en un escenario complicado como Os Carrís, de “dimensión reducidas e ante un rival directo e moi forte nos duelos”. Un encuentro, a priori, de los más idóneos para volver a ganar.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Fútbol. Somozas contra Céltiga

Pausa e impulso para uno de los mejores Somozas a la espera de volver a sumar de tres
Miriam Tembrás
Fútbol. Somozas contra Céltiga

El Somozas muestra su fe para enjugar dos goles de desventaja
Redacción
Los somocenses buscarán su mejor versión

El Somozas busca tutear al Lugo B y traer tres puntos a casa
Redacción
Fútbol. Somozas contra Céltiga

La falta de efectividad del Somozas le impide pasar del empate ante un eficaz Gran Peña
Redacción