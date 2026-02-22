El Somozas muestra su fe para enjugar dos goles de desventaja

Lucas Fanego, en el partido contra el Céltiga Emilio Cortizas

El punto sumado en la visita al filial del Lugo le sabe a poco al Somozas por lo que realizó durante todo el partido pero a mucho porque al descanso tenía dos goles de desventaja, lo que le complicaba la posibilidad de sacar algo positivo. Pero la reacción mostrada tras el intermedio demuestra la personalidad y mentalidad de una escuadra que se mantiene en la cuarta posición, con seis puntos sobre las que ya no dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda RFEF a falta de doce jornadas para el final del torneo.

Dos acciones puntuales le costaron otros tantos goles al cuadro verdiblanco en un partido en el que había salido a mandar. Sin embargo, entre que no era capaz de superar con claridad la defensa rival para disponer de ocasiones y un par de imprecisiones a la hora de frenar al adversario, las cosas se le complicaron antes de llegar al descanso con una desventaja de dos tantos que le ponían las cosas cuesta arriba ante un rival que mostró la calidad que tiene.

La segunda parte fue otra cosa. Y no porque el Somozas cambiase demasiado su manera de proceder, sino porque tuvo el acierto que le había faltado durante el primer acto. Así, tras reducir distancias siguió creando ocasiones hasta marcar el empate al poco del final. Incluso tuvo opciones de ganar, pero el punto era botín suficiente.