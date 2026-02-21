Mi cuenta

El Somozas busca tutear al Lugo B y traer tres puntos a casa

El conjunto verdiblanco juega en el terreno de A Cheda tras tres jornadas sin ganar firmando dos empates y una derrota

Redacción
21/02/2026 20:49
Los somocenses buscarán su mejor versión
Los somocenses buscarán su mejor versión
Emilio Cortizas
El Somozas viaja en la jornada del domingo a Lugo –15.45 horas, A Cheda– para encontrar ante el filial lucense el triunfo que a los verdiblancos les ha estado esquivando en los últimos cuatro partidos, firmando sendos empates ante Céltiga y Gran Peña y con derrota ante el Silva. 

Enfrente, un rival que asimismo se planta delante de su afición sin saber lo que es ganar en este 2026, remontándose al 21 de diciembre para recordar su última victoria, ante el Alondras. Un bajón temporal de ambas formaciones que hacen que sean siete los puntos de ventaja con los que llegan los de Stili al feudo lucense. Un campo en el que el grupo del cedeirés no podrá contar con el integrante de la selección gallega Cambón, por sanción, así como con Hugo, Moi y Berreta.

Un encuentro en el que el Somozas se verá las caras con “un dos equipos máis potentes da categoría, sobre todo a nivel de ritmo de pelota”, señala el técnico, apuntando también a la juventud de su plantilla y de su proyección.

Buscando de nuevo su mejor versión, el entrenador espera tutear al conjunto de Lugo y saber adaptarse a las situaciones del partido en A Cheda. El grupo verdiblanco, sobre todo, llega con la ilusión de “poder traer os tres puntos despois destas tres xornadas”, señala. Un triunfo que, en función del resultado del Atlético Villalbés, podría llevar a los somocenses a la tercera posición.

