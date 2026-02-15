La falta de efectividad del Somozas le impide pasar del empate ante un eficaz Gran Peña

Juan Cambón intenta controlar la pelota ante un rival Emilio Cortizas

De nuevo la falta de puntería ante la meta rival del Somozas le impidió conseguir la victoria. El cuadro verdiblanco se tuvo que conformar con el empate ante un Gran Peña que sacó máxima rentabilidad de una de sus escasas acciones ofensivas para sumar un punto. De todas maneras, el conjunto de Ferrolterra sigue en los puestos que clasifican al final de la liga regular para los playoffs de ascenso a Segunda RFEF.

El buen arranque de partido del Somozas no se tradujo en ocasiones con las que desnivelar el marcador. Así que el Gran Peña, que trató de mantenerse firme en este tramo inicial, poco a poco fue encontrándose más cómodo sobre el terreno de juego hasta que poco antes de llegar a la media hora de juego encontró el tanto con el que se puso por delante en el marcador en el momento en el que peor parecía encontrarse el cuadro local.

Las cosas cambiaron en la segunda parte en la que, tras unos ajustes en el posicionamiento de los mediocentros, el cuadro verdiblanco volvió a dominar el choque con claridad. De hecho, el tanto del empate llegó al poco de reanudarse el juego y fue el preludio de un sinfín de oportunidades. Dos lanzamientos a los palos, un par de paradas de mérito del cancerbero visitante y algunas otras acciones que se fueron desviadas dieron cuenta del dominio local... pero que no se tradujo en victoria.