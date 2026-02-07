El Somozas espera recuperar en el encuentro ante el Silva coruñés el camino de la victoria

El Somozas no pasó del empate contra el Céltiga Emilio Cortizas

Que el Somozas no hubiese sido capaz de derrotar al Céltiga en su último partido no lo ha hecho salir de las plazas que clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda RFEF –aunque sí perder una posición–. Así que, desde el tercer puesto que ocupa ahora, su intención es la de retomar la senda victoriosa en el partido que lo enfrenta al Silva coruñés este domingo –12.30 horas, Grela 1– para, de esta manera, mantenerse en la zona noble a catorce jornadas del final.

Aunque el rival al que se va enfrentar se encuentra en la zona de descenso a Preferente Futgal, siempre ha sido uno de los rivales más complicados de la categoría por su estilo de juego y las peculiaridades del campo en el que actúa. Así que el cuadro verdiblanco no quiere confianzas de cara a este encuentro, sino que es consciente de que necesita dar su mejor versión si quiere hacerse con la victoria para, de esta manera, asentarse entre los cinco primeros lugares.

A pesar de las bajas de Hugo Loureiro, Moi y Lucas Berretta, el Somozas cree que tiene argumentos para ganar. l