El Somozas se tiene que conformar con el empate

Lucas Fanego intenta deshacerse del marcaje de dos rivales EMILIO CORTIZAS

Un poco de acierto rematador es lo único que le faltó al Somozas para encadenar su cuarta victoria y mantenerse en la segunda posición. Pero, a pesar de realizar uno de sus mejores partidos de la temporada, especialmente ejerciendo de local, el cuadro verdiblanco no fue capaz de pasar del empate ante un rival que tuvo en el portero Antón a su jugador más destacado para sumar un punto que le sabe a gloria por lo mucho que llegó a sufrir.

El recuerdo de la goleada encajada en la primera vuelta llevó al Somozas a salir con ganas de tomarse la revancha ante el Céltiga. De ahí que su primer acercamiento a la portería contraria se tradujese en el primer gol cuando una llegada de Ivi Guerrero a línea de fondo por la banda derecha se resolviese con un para que, tras pasearse por el interior del área, fue remachado por Iñaki Leonardo al fondo de la red.

Error

Parecía que esta tanto le iba a dar tranquilidad al cuadro local que, sin embargo, a los pocos minutos vio cómo su rival empataba gracias al tanto de su delantero Adrián al aprovecharse de un error del portero Iago Domínguez al intentar sacar la pelota. A partir de ahí llegaron los mejores minutos de la escuadra de A Illa de Arousa en la primera parte, con varias ocasiones incluidas, aunque el cuadro verdiblanco dio signos de recuperarse en los instantes previos al intermedio aunque sin tener ocasiones claras para llegar a marcar.

Igual que había sucedido en el primer período, la entrada del Somozas en la segunda mitad fue mejor que la de su rival. De ahí que en los primeros minutos de este acto se plantase con asiduidad ante la portería del Céltiga, aunque sus intentos no encontraron rematador tras pasearse por el interior del área de un adversario que, a pesar de intentarlo no tuvo tanta presencia en campo contrario como con anterioridad.

De hecho, con el paso de los minutos el dominio del Somozas se fue acentuando y solo por la falta de puntería de los delanteros locales y las buenas intervenciones del portero de Céltiga el marcador no se movió. Una ocasión de Juan Cambón, otra de Asier que un zaguero visitante salvó bajo palos, un tanto anulado a Óscar Varela y una última opción otra vez de Juan Cambón dieron cuenta del mayor empuje de un Somozas que, sin embargo, no llegó a alcanzar el tanto de la victoria y solo cae hasta la tercera posición.