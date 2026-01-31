Mi cuenta

Diario de Ferrol

Somozas

El Somozas ansía desquitarse ante el Céltiga de la goleada encajada en la primera vuelta

El estado del terreno de juego condicionará un partido en el que el cuadro verdiblanco busca su cuarta victoria consecutiva

Redacción
31/01/2026 14:38
El Somozas, en su partido ante el Juventud Cambados
El Somozas, en su partido ante el Juventud Cambados
MÓNICA FERREIRÓS
El recuerdo de la goleada encajada en la primera vuelta (5-1) ejerce de motivación para el Somozas de cara al encuentro que lo enfrenta al Céltiga este domingo –17.00 horas, Alcalde Manuel Candocia–. En él, la escuadra verdiblanca tratará de encadenar su cuarta victoria y, de esta manera, asentarse aún más en la zona que da acceso a los playoffs de ascenso a Segunda RFEF –ahora mismo el equipo somocense es segundo y tiene seis puntos de ventaja sobre las plazas que ya no meten en las eliminatorias para dar el salto–.

Así que la escuadra que dirige Stili intentará adaptarse lo antes posible a las condiciones en las que esté el terreno de juego tras las lluvias caídas esta semana. Así que, ante la previsión de que el choque tenga que desarrollarse a través del juego directo, la solidez defensiva que está mostrando el cuadro verdiblanco –segundo menos goleado– tiene que ser un arma para mantenerse entre los mejores de la categoría.

Tras la marcha de Dani Sánchez, la plantilla tiene las bajas para este partido de Hugo ­Loureiro, Moi y Lucas Barretta.

